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Dağınık beyin sendromu nedir?

İHA

Psikolog Merve Kırna, işlerin hepsini aynı anda halletmeye çalışmanın dağınık beyin sendromuna neden olduğunu söyledi.

Dağınık beyin sendromu nedir?

Psikolog Merve Kırna, işlerin hepsini aynı anda halletmeye çalışmanın dağınık beyin sendromuna neden olduğunu söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “İş yerinde mükemmel bir çalışan olma, verilen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirme arzusu hatta kendi işini yaparken bile başkalarının işine yardımcı olma, en ufak bir boşluğu başka bir iş ile doldurma, birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışma ve bunun oluşturduğu stres. Bir proje hazırlarken, sınava çalışırken ya da bir işi yetiştirmeye çalışırken gelen mesajlar, emailler ya da dikkatinizi o yöne çekecek herhangi bir uyaran geldiğinde kendinizi mesajları okurken ya da mailleri cevaplarken bulma. Bir yandan bitmeyen işlerin stresi, öteki yandan diğer uyaranlara cevap verme arzusu, bu cümleler size tanıdık geliyor mu? Kimi zaman yoğun iş temposunda çalışmak, patronlarınızdan gelen sorumlulukları yerine bir an önce getirme isteği, işleri hızlıca bitirme arzusu, cevaplanması gereken emailler, okunması gereken mesajlar; birden fazla işi aynı anda halletmeye teşvik eder kişiyi. Birçok yapılması gereken iş sizi masada beklerken, zamandan kazanmak için yapılacak işlerin hepsini aynı anda halletmeye çalışmak; “dağınık beyin sendromu” yaşamanıza neden olabilmektedir. Bir işi en ideal yapabilmenin yolu; o işe odaklanabilmektir. Beynimiz aynı anda birden fazla iş ile meşgul olduğunda sanılanın aksine zamandan tasarruf edip, birçok işi bitirmiş olmuyor; yapılacak işe odaklanmada güçlük yaşıyor ve dağılan dikkat sonucunda hatalar yapılabiliyor. Örneğin; Çok uykunuz varken izlediğiniz filme ya da okuduğunuz kitaba nasıl odaklanamaz iseniz, çoklu iş yaparken de beyin birçok işe odaklanmada zorluk çekmektedir” dedi.
Psikolog Kırna, dağınık beyin sendromunun belirtilerini şöyle sıraladı:
“Yorgunluk, işleri yerine getirirken dikkatin dağılması, motivasyon kaybı, stres, kaygı, iş performansında istenen verimi alamama, sık tekrarlanan hatalar, depresif belirtiler görülebilmektedir.”
Aynı anda birçok işi yapmak yerine, programı tek bir işi bitirdikten sonra diğer işe geçecek şekilde oluşturulması gerektiğini ifade eden Kırna, “Eğer ; “Ne kadar çok iş yaparsam o kadar iyi çalışanım”, “birden fazla işi aynı anda yapmak benim başarılı biri olduğumu gösterir”, “sorumluluğumdan fazla işi aynı anda yapmak patronlarım tarafından takdir edilmemi sağlar” gibi yanlış algılarınızın varsa bunların farkına varın. Önemli olan ne kadar kısa zamanda fazla iş yaptığınız değil, ne kadar odaklanarak verimli iş yaptığınız olduğunu unutmayın. Dikkat dağınıklığınız varsa bunu engellemek için; çalışma ortamınızdan dikkatinizi dağıtacak öğeleri uzaklaştırın. Verimli çalışmanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri de; strestir. Stres verici öğelerden uzak durarak çalışma veriminizi arttırmanıza katkı sağlayabilirsiniz. Zihniniz, geçmişin bitirilmemiş işleri ya da geleceğin bitirilmeyi bekleyen iş kaygısı arasında kayboluyor ve “an”a odaklanamıyorsanız; “an”da kalmak için egzersizler, nefes çalışmaları yapın. Yoğun stres ile baş etmekte zorlanıyor ya da depresif belirtiler gösteriyorsanız profesyonel destek alarak bu duygu durum ile baş etmenize katkı sağlayabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
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  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:36
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