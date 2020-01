Turunçgillerin bilinmeyen faydaları

Diyetisyen Salih Gürel, Turunçgillerin sadece lezzetli ve hoş değil aynı zamanda sağlığa birçok fayda sağlayan bir meyve grubu olduğunu söyledi.

Diyetisyen Salih Gürel, “Tatlı, parlak renkli turunçgiller, kış günlerinde hayatımıza güneş ışığı getirir. Kendilerine has kokularının yanında tatlı ve ekşi bir tada sahip olan içerdikleri C vitamini ile kış aylarında bizi hastalıklardan koruyan doğal kurtarıcılarımızdır” dedi.

Gürel, turunçgillerin faydalarını şöyle sıraladı:

“ Vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Büyüme ve gelişmede yardımcı, deri, göz, diş ve diş eti sağlığını koruyucudurlar. Ayrıca hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler. Doygunluk hissi vermeleri, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olmaları sayesinde vücut ağırlığı denetiminde de faydalıdırlar. Dengesiz beslenmeye bağlı şişmanlık ve kalpdamar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltırlar. Çeşitli renk ve türlerde sebzelerin ve meyvelerin tüketilmesi önemlidir. Meyveler de, içerdikleri besin ögeleri ve miktarı bakımından farklıdır. Bu nedenle tüketimlerinde çeşitlilik sağlanmalıdır. Genellikle, turunçgiller grubunda yer alan mandalina, portakal, greyfurt gibi meyveler ve çilekler vitamin C, kiraz, kara üzüm, karadut diğer antioksidanlardan zengin iken; muz, elma gibi meyveler potasyumdan zengindirler. Kış aylarında insanları soğuk algınlığından korur. Kalsiyum içeriği yüksektir. Bu nedenle kemikler için oldukça faydalıdır. Böbreklerde taş oluşumunu engeller ve hâlihazırda bulunan küçük taşların böbreğin iç yüzeyine tutunmasını engelleyici etki yapar. Cildin daha parlak ve genç görünmesine yardımcı olur. Enfeksiyon kaynaklı ateş yükselmesi durumunda, ateşin azaltılmasına yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır. Bu nedenle obeziteye karşı etkilidir. Limon başta olmak üzere tüm turunçgillerin tansiyon düşürücü bir etkisi vardır. Fiziksel ve zihinsel bir dinçlik kazandırır. Uyuşukluğu azaltır. Konsantrasyonu artırıyor. Kemik iliğinde kan üretiminin artmasına fayda sağlıyor. Antioksidan ve flavanoid açısından zengin olan turunçgiller zayıflamaya yardımcı olurken bağışıklık sistemini de destekliyor. İnflamasyona karşı da etkili olduğu bilinen turunçgiller yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo kontrolünde yardımcı oluyor. Kansızlığa iyi geliyor.”

