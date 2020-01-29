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Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Palandöken tatili sürüyor

DHA

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda yapılan tüm eleştirilere rağmen Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilini sürdürdü. İmamoğlu, "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi" yanıtını verdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda yapılan tüm eleştirilere rağmen Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tatilini sürdürdü. İmamoğlu, "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi" yanıtını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra, İstanbul'a döndü. 26 Ocak Pazar akşamı İstanbul'dan uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen İmamoğlu çifti, burada otel görevlileri tarafından karşılandı ve özel bir araçla, Palandöken Kayak Merkezi'nde çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun konakladığı otele gitti.
Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu ailesi, bazen kaldıkları otelin, bazen de çocukları ile deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Ejder 3200' pistinde, kayak yaptı.
Sosyal medya hesabından, 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı' paylaşımında bulunan Ekrem İmamoğlu vatandaşları da Erzurum'a davet etti.
Her kesimden gelen tüm tepki ve eleştirilere rağmen buradaki tatilini sürdüren Ekrem İmamoğlu ve ailesi, bugün kaldıkları otelde kahvaltı ettikten sonra saat 11.00 sıralarında çıktı. İmamoğlu ailesi, kendilerini kapıda bekleyen beyaz minibüse binerek, gondol-liftlerin bulunduğu noktaya geldi. Burada bir süre minibüsün içeresinde bekleyen aile, daha sonra gondol-lifte yürüdü.
İmamoğlu kendi kayak takımlarını taşırken, eşi Dilek İmamoğlu'nun kayaklarını ise koruma taşıdı. Ekrem İmamoğlu'nun, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenlere karşı mesafeli durduğu görüldü.
Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin "Tatil nasıl geçiyor?" sorusuna, "İyi bakın kendinize, sağolun" karşılığını verdi. "Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi görüşürüz" diyerek ailesi ile birlikte gondola yürüdü ve kayak yapmak üzere pistlere çıktı.
İmamoğlu ailesinin, dün yaklaşık 6 saat pistlerde kaldığı, bugün de aynı şekilde zaman geçirmesinin beklendiği belirtildi.
Ailenin kaldığı ultra lüks otelde, İmamoğlu ailesi, devlet başkanları ve başbakanların kaldığı çok özel suitte kaldığı ortaya çıktı. İmamoğlu çifti ve iki çocuk için günlük fiyatı 8 bin 700 lira olan Presidential Suit (Başkanlık suiti), iki koruma için günlük fiyatı 2 bin 900 lira olan Double (Çift kişilik standart oda) ve kızları ile bakıcı içinde günlük fiyatı 2 bin 500 lira olan Single (tek kişilik) oda tutulduğu öğrenildi. İmamoğlu ailesinin günlük konaklama masrafının 14 bin TL'yi geçtiği belirtildi.
25 Ocak günü otele giriş yapan Başkan İmamoğlu ve ailesinin Perşembe günü Erzurum'dan ayrılacağı öğrenildi.

ERZURUM

29 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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