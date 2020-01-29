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İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısı yapıldı Vali Okay Memiş bürokratları yatırımlar ...

İHA

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı ilk toplantısı Vali Okay Memiş'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısı yapıldı Vali Okay Memiş bürokratları yatırımlar konusunda uyardı

Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı ilk toplantısı Vali Okay Memiş’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Erzurum Valilik toplantı salonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye İlçe Belediye Başkanları, İlçe kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’da devam eden toplam proje sayısının 548 olduğunu belirterek, “Toplam proje tutarı, 15 Milyar 957 Milyon 753 Bin 373 TL. Program yılı ödeneği 1 Milyar 158 Milyon 953 Bin 385 TL. Gelen ödenek tutarı 1 Milyar 317 Milyon 190 Bin 277 TL, Harcama tutarı ise 1 Milyar 210 Milyon 717 Bin 394 TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Vali Memiş, inşaat mevsiminin başlaması ile yatırımcıların istenilen seviyeye ulaşması, ayrıca tüm imkanlarını seferber etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Yatırımcı kuruluşların projelerle ilgi bilgi vermesinin ardından Vali Okay Memiş değerlendirme yaptı.
Vali Memiş, “Erzurum Hava limanı benim dönemimde beni dahil etmeden Ankara bu işi takip ederdi, ama ben burada Vali olduğum için bu serzenişler bana kaldı, ben Valiyim ya bana soruldu ben suçlanır gibi oldum, ne yapayım Vali olarak bunu kabul ettim, etmesem mi, hiç bir suçum yok iken, denetim yapan birim olarak Ankara, Devlet işleri henüz bitirilmediği zaman içerisinde Söylemez Barajı bile var, bu konular arasında görevini iyi yapan kurum da var, görevini bir şekilde aksatan kurum da var, her kurum amiri işini kendisi takip edecek, kendisi bizzat konuların başında bulunacak, kendi bulunduğu işini kendisi takip etmez ise vatandaş bunu gözler ve sünger gibi çeker, vatandaş takibini yapar. Siz istediğiniz kadar sosyal medyayı kullanın, yaptığınız işlerde vatandaşla karşı karşıya kalırsınız haberiniz olsun. Herkes özenli davranmalı. Bu bizim için çok önemli. Vatandaş hizmetin en iyisini sever. Bir amir çalışanları ile uyumlu şekilde olmalı” diye konuştu.
Erzurum’da tersine işleyen bir mobbing yaşandığını söyleyen vali Memiş, “Bir de düz mobbing var, yani sen yeterli olmazsan birilerinin emrine girersin, ama sen yeterli isen kimselerin emrine girmezsin. Biler biraz daha sanayi işine girmemiz lazım, bunun içindir ki Tekstil Kenti hayata geçiriyoruz. KUDAKA ile, DAP İdaresi ile bu sanayi sitesini hayatta tutmaya çalışıyoruz. Biz buralarda geçiciyiz. Benim otuz yıla yakın bir Devlet çalışmam var. Her türlü eleştiriye de açığız. İş adamlarınıza sahip çıkın. Sanayicinize sahip çıkın. Tüccarınıza sahip çıkın. İşini yapmayan, dalavereci, tefeci, düzenbaz bunları zaten toplum biliyor ve dışlıyor. Ama helal lokma peşinde olup bunu kazanmaya gayret edenler insanları da koruyup kollamamız lazım. Kamu yöneticilerini elbette eleştireceğiz, ama iyi iş çıkaranları da göz ardı etmeyeceğiz. Ben Erzurum Valisi olarak atandım kimseleri yanımda da getirmedim. Burada sizin ortamınızda bulunan kişilerle çalışmaya başladım. Ceza hukukçularının meşhur bir lafı vardır, derler ki galibi savunmak çok kolaydır, önemli olan beş kişinin katilini savunmak. Karayolları Bölge Müdürümüz iyi bir arkadaş bu kış ayında Tekman yolu sürekli kapalı olurdu, ben Bölge Müdürü olarak o yolu açık tutacağım dedi ve o yol sürekli çalışmalarla açık durumda, kendilerine teşekkür ederim. Millet yapılan hizmetler için dua ediyor. Orman Bölge Müdürümüz söylüyorum sen Erzurumlusun sen ki Palandöken’de 5 milyon fidan dikmez isen benim gözümde Orman Bölge Müdürü değilsin. Bu görev senin ise sen bu görevi yerine getirmelisin. Sen en az 5 milyon fidanı Palandöken’e dikmelisin. Ben dördüncü sınıf kaymakam iken 2 milyon fidan dikmiştim. Yani her kurumun bir hedefi olmalı, bizim bu harcamaları yaparken de bir bütçemiz de yok, ama kurumlarla koordineli olarak işlerimizi devam ettiriyoruz. Her tarafa da yetişiyoruz. Siz yeter ki doğru olun doğru projelere para bulunur. Hayvancılıkta 900 bin civarındayız ama yılsonuna kadar bu rakamı 1 milyon olarak hedeflemişiz. Turizm alanlarını genişletiyoruz. Erzurum Atatürk Üniversitesi 100 bin öğrenci barındırıyor, rektörümüze teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş’in açılış konuşmasından sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Başkan Mehmet Sekmen, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü sırayla yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar hakkında sunum yaptılar.

ERZURUM

29 Ocak 2020 Çarşamba

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