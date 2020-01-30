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Palandöken Kış Spor Okullarıyla şenleniyor

İHA

Erzurum'da öğrenciler sömestr tatilinin keyfini Palandöken'de kayak yaparak çıkarıyor.

Palandöken Kış Spor Okullarıyla şenleniyor

Erzurum’da öğrenciler sömestr tatilinin keyfini Palandöken’de kayak yaparak çıkarıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ki öğrencilerin kayağı öğrenmesi için kurulan Kış Spor Okullarında yüzlerce öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Profesyonel eğitmenler tarafından eğitilen öğrenciler arasında başarılı olanlar ise milli takıma seçilmeye hak kazanıyor.
Tamamen ücretsiz olan Kış Spor Okullarına ilgi gösteren veliler ise sömestr tatilinde çocuklarının kayağı öğrenmesinden oldukça memnun. Haftanın her gününde devam eden eğitimlerde öğrenciler sabahçı ve öğlenci olarak 2 grup halinde piste çıkıyorlar.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurum’da kayak öğrenmeyen kimsenin kalmayacağını ifade ederek, “Palandökeni, Konaklı ve Kandilli’yi sadece birer kayak merkezi olarak görmediğimiz gibi; bu değerlerimizle şehrin yarınlarına yönelik olarak çok önemli yatırımlar yaptık. Tabi bu yatırımlardan en önemlisi, bize göre insana yapılan yatırımdı ki; biz de bu doğrultuda kış sporları okulu projemizi hayata geçirdik. Çünkü Palandökeni, kış turizmi ve kış sporlarını, dahası Erzurum’un bu yönünü ön plana çıkarabilmek için aynı zamanda sporcu yetiştirmemiz gerektiğine de inanıyorduk. Üç ay süren eğitimler boyunca minik yavrularımızı servislerle evlerinden alıp, eğitim sonunda yine servislerle evlerine bıraktık. Kayak kıyafetleri ve takımları, ilaveten beslenme de dâhil olmak üzere yavrularımızın tüm ihtiyaçlarını da, yine Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşıladık. Uzman öğreticiler nezaretinde kayak eğitimi alan öğrencilerimize bu sezon 5 bin öğrencimizi daha ekledik. Tabi Kış Sporları Okulumuzda etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Eğitimler kapsamında kayağa ilgi duyan ve kış sporlarında yetenekli olan öğrencilerimizi başarılı birer sporcu haline getirmek için de çalışıyoruz. Böylece Erzurum’u bir yandan kış turizmiyle dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da kış sporlarıyla da, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmiş oluyoruz” dedi.
Sekmen konuşmasının ardından okulda eğitim gören öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

ERZURUM

30 Ocak 2020 Perşembe

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