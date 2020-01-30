Göğebakan’a Ay-Yıldızlı forma

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi ile ERGÜRDER yönetimi Baro Başkanı Talat Göğebakan’ı ziyaret etti. Şebin, Göğebakan’a Milli takım forması hediye etti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi ile ERGÜRDER Başkanı İzzet Uçan ile yönetim kurulu üyeleri Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan’ı ziyaret etti.

Şebin ve Çelebi ile birlikte ziyarette ERGÜRDER Başkanı olan Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzzet Uçan, Yönetim Kurulu üyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, ERGÜRDER Sağlık Kurulu Başkanı ve Palandöken Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr.M.Cenk Turgut da hazır bulundu.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Curling Federasyonu ile ERGÜRDER yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göğebakan, Şebin yönetimindeki Curling camiasına başarı dileklerini iletti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan’a Curling Milli takımının formasını hediye etti.

ERZURUM 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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