Başkan Sekmen’den dadaşlara teşekkür mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Dadaşlar, Dadaşlığın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Erzurum’da başlatılan yardım seferberliği dolayısıyla Dadaşlara teşekkür etti. Yedisinden yetmişine Erzurum halkının Elazığ’daki depremzedeler için eşsiz bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilediğini dile getiren Başkan Sekmen, “Erzurumlu hemşehrilerimiz engin, zengin ve de yüce gönüllülüğün ne anlama geldiğini, özellikle de Dadaşlığın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiler. Öyle güzel bir Dadaşlık tarifi yaptılar ki; deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım eli uzatabilmek için birbirleriyle adeta yarışa girdiler. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz üşümesin diye her yardım kolisine ve her yardım paketine sıcacık yüreklerini, dua ve niyazlarını da koydular. Dolayısıyla böylesine güzel bir tablo karşısında hepimiz Erzurumlu olmanın ayrıcalığını ve haklı gururunu bir kez daha yaşamış olduk” ifadelerini kullandı.

“AZİZ ŞEHRİMİZİN HER BİR FERDİ DAR GÜN DOSTUDUR”

Deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırabilmek için Erzurum’da toplumun tüm kesimlerinin harekete geçtiğini kaydeden Başkan Sekmen, Dadaşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin de bu dayanışmaya omuz verdiğinin altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bizi biz yapan, milletimizi de aziz ve necip bir millet haline getiren yegâne faktörlerin başında kuşkusuz kardeşlik, sevgi, şefkat ve merhamet duyguları geliyor. Dar günde bir araya gelmek, zorluklara karşı topyekün mücadele etmek ve kenetlenmek; bizim mayamızda var, hamurumuzda var. Dolayısıyla bu hasletleri taşıdığımız müddetçe bizi biz ve yine bizi aziz bir millet olmaktan hiçbir güç alıkoyamaz. İşte bu vesileyle depremzede kardeşlerimiz için yüreklerini ortaya koyan Yusuf yüzlü, Yunus gönüllü Dadaşlara ve tüm Erzurum halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

