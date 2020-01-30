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Gülüş bozukluğu özgüveni etkiliyor

İHA

Dt. Canberk Kaya, gülüş bozukluğunun özgüveni etkilediğini söyledi.

Gülüş bozukluğu özgüveni etkiliyor

Dt. Canberk Kaya, gülüş bozukluğunun özgüveni etkilediğini söyledi.
Dr. Dt. Canberk Kaya, “Günümüzde diş hekimliği sektöründe en çok konuşulan konulardan birisi gülüş tasarımıdır. Gülüş tasarımı konjenital(doğuştan) veya sonradan gelişen nedenlerle bozulan gülüş estetiğinin yeniden kazandırılmasıdır. Bir insan gülümseyerek aynaya baktığında dişlerinden memnun değilse, tedaviye ihtiyacı var demektir. Üç saniyenizi ayırıp tanıyı kendiniz koyabilirsiniz. Hasta aynada dişlerine bakarken görüntü etkileyen bir çok faktör vardır. Cinsiyetimiz, yaşımız, yüz şeklimiz, göz rengimiz ve hatta saç uzunluğumuz bile dişlerimizin görüntüsünü etkiler. Kişiye özel gülüş tasarımı diye duyduğunuz şey tam olarak budur. Yapılan dişleri iki farklı hastada kullanırsanız birisinde çok iyi bir sonuç elde ederken, diğerinde başarısız olabilirsiniz. Bu yüzden yüzdeki tüm unsurları dikkatle inceliyoruz. Güzellik algısı kişiden kişiye göre ve geçmiş tarihlerden bu zamana göre değiştiği için de hastalarımızın isteklerini, bizden beklentilerini çok iyi bir şekilde dinliyoruz. Hekime göre çok başarılı olan bir iş hasta tarafından beğenilmeyebilir. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce hastalarımızla detaylı bir şekilde konuşuyoruz” dedi.
Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin durumuna göre, materyal ve teknik seçimin belirlendiğini ifade eden Dt. Kaya, “Mock up yöntemi sayesinde tedaviye başlamadan önce tedavi sonunda nasıl görüneceğiniz biliyor oluyorsunuz. Dişlerinizin durumuna göre materyal ve teknik seçiminden kısaca bahsedersem; dişlerinizde ufak tefek kırıklar, renklenmeler , asimetriler varsa “bonding” denilen estetik dolgularla gülüşünüzü güzelleştirebiliyoruz. Hafif çapraşıklık durumlarında seramik veya emax laminateler veya daha ağır vakalarda tam seramik veya zirkonyum materyalleri tercih edilebilir. Bu malzemeler veya teknikler sizin için kafa karıştırıcı olabilir, merak etmeyin hekiminiz sizin için en iyisini seçecektir” şeklinde konuştu.

ERZURUM

30 Ocak 2020 Perşembe

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