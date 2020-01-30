Tırnak batmasına dikkat

Dr. Ayfer Aydın, tırnak batmasının tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Evde yapılan tel tedavileri gibi tırnağın yapısını bozabilen tırnağın kırılmasına sebep olabilir, durumu daha komplike bir hale getirebilirsiniz. Bu nedenle bu tip uygulamalar evde yapmayınız. Batık tırnak tedavisi kolay değildir. Evde ya da maniküristler tarafından yapılmamalıdır. Tırnak Batması konusunda Uzman olan doktorlar tarafından yapılması daha doğru olacaktır. Mniküristler tarafından kuaförlerde zorlanarak çıkarılmaya çalışılan Batık tırnak enfeksiyon eklenmesi şile çok komplike bir hal alabilir. Bölgenin baskıdan kurtulmasını sağlamak ve doktorunuzun vereceği ilaç tedavisi tırnak batması iltihabının tamamen geçmesinde yeterli olacaktır” dedi.

Tırnak batması tedavisinin özel bir cerrahi uygulama olduğunu ifade eden Dr. Aydın, “Bu tedaviyi bilen bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz tarafından uygulanan tedavi sonrasında tırnak batması tamamen iyileşecektir. Ancak daha sonrasında uygulanması muhtemel hatalar veya genetik yatkınlık sebebi ile tekrar etmemesi konusunda kesin bilgi verilemez. Krem uygulanan tırnak kenarlarında cilt tahammülü azalacağından batma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmanızı ve batık tırnak aşamasına göre tedavi uygulanmasını öneriyoruz. Ayak bölgesinde sık karşılaşmamıza rağmen elde de tırnaklarında da batık gelişmesi mümkündür. Tırnak batması tedavisi acısız bir işlemdir. İleri düzey tırnak batması veya tel uygulaması yapılmasına rağmen cevap alınamamış hastalarda uygulanan tırnak yatağı revizyonu işlemi sırasında da lokal anestezi uygulanmaktadır. Böylelikle herhangi bir acı ağrı hissedilmez. İşlem sonrasında hasta ağrısız acısız bir şekilde batık kısımda çıkarıldığı için geldiğinden çok daha rahatlamış bir şekilde normal hayatına dönebilir” şeklinde konuştu.

ERZURUM 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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