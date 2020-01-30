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Başkan Orhan; semt pazarında Pazar esnafı talep etti, Başkan Orhan dinledi

İHA

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye İlçesi’nde Çarşamba ve perşembe günleri kurulan semt pazarlarında pazar esnafının sorunlarını dinliyor.
Sürekli hale getirdiği esnaf gezisini en az ayda bir olarak gerçekleştiren Başkan Orhan, özellikle çocukların ilgisi ile karşılaştı. Soğuk kış şartlarına aldırış etmeden ekmek mücadelesi veren Semt Pazarcıları talep ve beklentilerini Başkan Orhan ile paylaştılar. Beraberinde zabıta ekipleri ile birlikte gezen Başkan Orhan, ev alışverişi yapmayı da ihmal etmedi. Pazar esnafının meyve ikramını da geri çevirmeyen Başkan Orhan, semt pazarlarına yalnız orta gelir seviyesinde ki vatandaşların değil üst gelirli vatandaşlarında talebinin olduğunu söyledi. Pazar esnafının birer birer taleplerini alan Başkan Orhan, “Aziziye’de kurulan pazarlarımızda esnafımızın rahatlıkla ticari çalışma yapabilmesi için tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Hem vatandaşımızın hem de esnafımızın memnun kaldığı semt pazarlarımızın daha iyi koşullara gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
PAZARLARDAKİ DÜZEN MEMNUNİYET VERİCİ
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un hemen her semtinde, kurulduğu semtin ya da kurulduğu günün adıyla anılan semt pazarları var olduğunu belirterek; “Bu pazarlarda çok sayıda tezgâh yan yana kuruluyor, gıdadan tekstile, ev eşyasından bahçe gereçlerine kadar birçok ihtiyaç maddesi satılıyor. Aziziye’de semt pazarları gerçekten çok düzenli bir faaliyet gösteriyor. Belediyemiz, bir düzen ve tertip içerisinde vatandaşlarımıza her bölgede çok güzel bir semt pazarı hizmeti veriyor” dedi.
Başkan Orhan, semt pazarı esnafı ve vatandaşları ziyaret etmenin önemi de değinerek; “Onlarla muhabbet ettik. Bu vesile ile dilek ve şikâyetlerini öğrenmiş olduk. Gördüğümüz kadarı ile vatandaşlarımızda bir memnuniyet söz konusu, pazarlarımızdaki hizmetlerin aksamadan daha iyi yapılabilmesine gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.

ERZURUM

30 Ocak 2020 Perşembe

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