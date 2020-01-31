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Yanak bölgesi çukurlarına dikkat

İHA

Dr. Mehmet Akgün, belirli bir yaşa gelen kişilerin yüz bölgesinde deformasyon olmaya başladığını söyledi.

Yanak bölgesi çukurlarına dikkat

Dr. Mehmet Akgün, belirli bir yaşa gelen kişilerin yüz bölgesinde deformasyon olmaya başladığını söyledi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, “Bu deformasyonlar kırışıklık, sarkma, dudak ve göz çevresinde mimiklerden oluşan çizgiler şeklinde kendini gösterir. Bunun yanında yanak bölgesinde çukurluklar, çökmeler, elastikiyet kaybı oluşmaya başlar. Bu durumlar estetik kaygıların başlaması için yeterlidir. Bu kaygıların başlamasıyla birlikte özellikle ameliyatsız şekilde gerçekleştirilen dolgu uygulamaları kadın ve erkeklerin en çok tercih ettikleri yöntemler arasında yerini almaktadır. Yaş ilerledikçe kişinin vücudunda da bazı değişmeler, deformasyonlar oluşur. Yaş ilerledikçe yer çekimine yenilen vücutta sarkmalar, kırışıklıklar, istenmeyen çizgiler oluşmaya başlar” dedi.
Özellikle yüz bölgesinde yorgun bir ifadenin, gözaltında torbalanmaların, çökmelerin, çukurlaşmaların meydana geldiğini ifade eden Dr. Akgün, “Bunun sebebi cilt dokusunda bulunan cildin nemli ve genç kalmasını sağlayan maddelerin zamanla azalmaya başlamasıdır. Bu azalmaya kişinin yaşam tarzı, yeme alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, sigara ve alkol kullanımı da eklenir. Zamanın getirdiği bu sorunlar için kadınlar birçok yöntem denerler. Bu yöntemler sayesinde belli bir süre daha zamana meydan okumak mümkün hale gelir. Yanak dolgusunda en çok hyalüronik asit bazlı dolgular kullanılır. Bu madde zaten cilt dokusunda olan bir maddedir. Derinin yaşlanmasının ardından cilt içinde bulunan bu maddede elastik özelliğini kaybederek cilt üzerinde kırışıklıklar, sarkmalar oluşmaya başlar. Hyalüronik asit zaten vücudun kendisinde bulunur. Vücut uygulama sırasında herhangi bir reaksiyon göstermediği için en uygun yanak dolgusu maddesi hyalüronik asittir. Yanak dolgusunun yapılması ile birlikte yüz bölgesinde meydana gelen çukurluklar, çökmeler doldurularak düzeltilir. Kişi yaşlanmışlık hissini üzerinden atar. Yüzdeki yorgun ifade tamamen yok olur. Cilt daha gergin, diri ve canlı gözükür. Bu dolgular ile yüzü daha ince göstermek, daha çekici bir yüz görünümü oluşturmak, daha genç ve diri göstermek mümkündür. Yorgun görüntü veya sarkık görüntü varsa onlardan da kurtulabiliriz. Üzgün veya mutsuz bir ifademiz varsa bunlar dahi giderilebilmekte bu yöntem ile. Yüz bölgesinde yapılan dolgu işlemleri alın çene, elmacık kemikleri ve burun, yanak olarak bir bütün şeklinde düşünülmelidir. Yaşın ilerlemesi ve çeşitli sebepler elmacık kemiğinde çöküntülere sebep olur. Bu durum ise kişide rahatsızlığa hatta psikolojik sorunlara kadar gidebilir. Böyle durumda ameliyatsız, dolgu işlemleri yapılarak kişinin bu rahatsızlığı giderilir. Hyalüronik asit bazlı dolgu kullanılarak yapılan yanak dolgusu işlemiyle kişinin elmacık kemiğinde oluşan çöküntü giderilerek yüze canlı ve diri görünüm kazandırılır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:52
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