Süt ve Ekmek üretimine bilimsel dokunuş

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine (GUHAM) bağlı süt ürünleri fabrikası ile ekmek fabrikası, üretimin yanı sıra bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasına da imkân tanıyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yenilenen ve yeni ekipmanlar ile daha modern bir hale gelen pilot süt ve ekmek fabrikalarını ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaprak’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Süt Fabrikasının, süt ve süt ürünlerini işlemeye yönelik yapılacak araştırmalara ve öğrenci uygulamalarına alt yapı desteği sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Yaprak, tesiste gerçekleştirilen modernizasyonun güvenli gıda ve modern üretim olanaklarını da imkân tanıdığını aktardı. Üniversitenin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde fabrikaların yenilendiğini ve son teknolojik makinelerle donatıldığını aktaran Prof. Dr. Yaprak, ekmek fabrikasının da üniversitenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını, bu atılımların geri dönüşlerini çok kısa bir zamanda aldıklarını belirterek birimlerdeki potansiyeli ortaya çıkardığı için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

Fabrika, Günlük 5 Ton Süt İşleme Kapasitesine Sahip

Öğrenci uygulamalarının ve stajların yapılabilmesi için ilk etapta mandıra olarak kurulan, ardından geliştirilen teknik altyapısıyla tam teşekküllü tesise dönüşen süt ürünleri fabrikasında, yoğurttan peynire, ayrandan çiğ süte kadar çeşitli süt ürünlerinin imalatının yapıldığını belirten Rektör Çomaklı, GUHAM bünyesinde faaliyet gösteren süt ürünleri işleme fabrikasının günlük 5 ton süt işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin tarım ve hayvancılık olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu, insanların geçimini uzun yıllar bu sektörlerden sağladığını belirten Rektör Çomaklı, şehrin ve bölgenin var olan bu gücünü daha verimli bir şekilde kullanması için bilimsel ve akademik çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Veteriner Fakültesinin aktif olarak sahada yer aldığını ve Mobil Hayvan Hastanesinin köy köy dolaşarak vatandaşlara hizmet ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle halka arz edildiğini ifade etti.

Günde 10 bin ekmek üretiliyor

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine (GUHAM) bağlı bir diğer birim olan Ekmek Fabrikasında da incelemelerde bulunan Rektör Çomaklı, ekmek üretiminde tüm aşamaların rahatlıkla yapılabilmesine imkân tanıyan ekipmanların yer aldığı bu modern fabrikada günde 10 bin yuvarlak (roll) ekmek ürettiğini ve bu sayının önümüzdeki dönemlerde giderek artacağını kaydetti. Üretimlerin hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı, alanında uzman personeller ve önemli çalışmaların altına imza atan akademisyenler ile bu imkanlardan uygulamalı olarak faydalanan öğrencileri bünyesinde barındıran GUHAM’ın daha da verimli çalışmasına olanak tanıyacak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

ERZURUM 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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