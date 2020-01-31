Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa’yı anma programı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden Kâzım Karabekir Paşa’nın 72. ölüm yıldönümü anma programına davetli konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, Paşa’nın Milli Mücadele döneminde Doğu vilayetlerinde yapmış olduğu idari, iktisadi ve sosyal hizmetleri anlatan Küçükuğurlu, Paşa’nın yetim çocukların eğitiminden petrol çıkarma çalışmalarına, gazete yayımlamaktan kayak faaliyetlerine kadar pek çok konuda unutulmaz hizmetler yaptığını belirtti.

Küçükuğurlu, programın sonunda Kâzım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’den günün anlam ve önemine binaen plaketlerini aldı. Kâzım Karabekir Vakfı’nın düzenlediği programa yoğun bir ilgi vardı.

ERZURUM 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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