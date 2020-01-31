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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sunar Maksutefendi projelerini paylaştı Sunar’dan Maksutefendi için 3 önemli proje

İHA

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Maksutefendi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallede yaşam standardını daha da yükseltecek projeleri paylaşan Başkan Sunar, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Biyogaz Tesisi, Mandıra, Doğalgaz uygulaması ve Kentsel Dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini anlatan Sunar, bu konuda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Sunar Maksutefendi projelerini paylaştı Sunar’dan Maksutefendi için 3 önemli proje

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Maksutefendi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallede yaşam standardını daha da yükseltecek projeleri paylaşan Başkan Sunar, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Biyogaz Tesisi, Mandıra, Doğalgaz uygulaması ve Kentsel Dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini anlatan Sunar, bu konuda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçenin nüfus yoğunluklu mahallelerinden olan Maksutefendi’de vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sunar, “Maksutefendi mahallemizde ciddi bir imar çalışması yürütüyoruz. Tamamlandığında, mahallemizde yaşam standardı arzu ettiğimiz seviyelere çıkacak” dedi
BAŞKAN SUNAR: İMAR PROBLEMİNİ ÇÖZÜYORUZ
İmar problemini çözme noktasında Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hareket ettiklerini kayda geçen Başkan Sunar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de konu üzerinde hassasiyetle durduğunu paylaştı. Toplantıda kentsel dönüşümün önemine değinen Başkan Sunar, “Maksut Efendi kentsel dönüşümle yeni bir imaj kazanacak. Yunusemre’de olduğu gibi buralarda da hep beraber kentsel dönüşümü başarmalıyız. Bu noktada belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. İktidar partisinden seçilmiş bir belediye başkanıyım. Muktedir bir partimiz var. Partimize de durumu anlatıyorum. Burada yerel yönetimler toplantısı oldu. Çevre ve şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye bu konuda, geniş bir sunum yaptık. Öngördüğümüz kentsel dönüşüm projesini detaylarıyla ilettik. Çalışma büyük ilgi buldu. Biz kentsel dönüşüm konusunda kararlılığımızı göstermek amacındayız. ‘ dedi.
DOĞALGAZ TALEBİ CEVAP BULUYOR
Maksutefendililerin doğalgaz talebine ilişkin de Başkan Sunar, ilgili firmayla görüşme yaptığını, semte doğalgazın gelmesi için belediye olarak bütün imkanları seferber ettiklerini kayda geçti. Başkan Sunar, Maksut Efendi Doğalgaz Projesi için belediye olarak gereken çalışmaları başlattıklarını, ilgili firma ile görüştüklerini belirterek, ‘Doğalgaz nimetini Maksutefendi’ye de taşıyacağız. ‘ ifadesini kullandı.
MAKSUTEFENDİLİLERE İSTİHDAM SAĞLAYACAK İKİ PROJE
Maksutefendi’de hayata geçirmeyi planladıkları, istihdama da katkı sağlayacak projeleri paylaşan Başkan Sunar, “Mahallemizin iktisadi durumuna ciddi katkı sağlayacak iki önemli projemiz var. Biri mandıra, diğeri biyogaz tesisi projesidir. Hayvansal üretimlerin yapıldığı noktada, hayvansal atıkların değerlendirilmesi için biyogaz tesisi projemizde ciddi mesafe kat ettik. Bu projemizi KUDAKA’nın da desteğiyle tamamlamış olacağız. Mandıra projemizi de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Bu projemiz de yatırım aşamasına geldi. Bu her iki projemizle gençlerimize istihdam kapısı da açmış bulunacağız.” diye konuştu
GENÇLERE ÖZEL İGİLİ
Programda Gençlerle de özel sohbet eden Başkan Sunar, Biyogaz tesisi ve mandıra projelerinin maksutefendili gençlerin geleceğine yatırım olduğunu bildirdi. Başkan Sunar, projelerin istihdam öngörülü olduğuna işaret etti.
Programın sonunda vatandaşlar rutin hizmetler noktasında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını belirterek, Başkan Sunar ve ekibini kutladılar. Vatandaşlar, Başkan Sunar’ın kendilerini heyecanlandıran, mahallelerinde yaşam standardını yükseltecek çalışmaların biran önce hayat bulmasını istediler.

ERZURUM

31 Ocak 2020 Cuma

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