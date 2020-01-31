Camiye vakit namazlarına gelen çocuklara hediye dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının ara tatil süresince tüm camilerde başlattığı “Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz” projesi kapsamında Erzurum Aziziye İlçesi Dadaşkent A.Vehbi Efendi Camisinde beş vakit namaza gelen çocuklara yönelik tatil süresince bir çok etkinlik düzenlendi.

Camiye vakit namazlarına en çok gelen 20 çocuğa hediye dağıtıldı.

Programa Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, Şube Müdürü Ahmet Güney ve vatandaşlar katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Bayrak, “Bu proje ile çocuklarımız camiyi daha da sevecek cemaatle namaza daha da alışacak. Ben özellikle gayretlerinden hassasiyetinde dolayı cami imam hatibimiz Ömer Daştan hocama çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ERZURUM 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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