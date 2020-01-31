Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

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Erzurum’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda kar yağışının hafta sonunda da etkili olmaya devam edeceği belirtilerek, sürücüler uyarıldı.

Kar yağışı ile birlikte Erzurum’un Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı karayollarında ulaşımda zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Yetkililer sürücüleri buzlanma konusunda uyardılar.

ERZURUM 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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