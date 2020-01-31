BEAH’tan bayrak paylaşımı

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.

Hastane Yönetimi sosyal medya hesapları üzerinden “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımız onurumuzdur. Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddet ve Nefretle kınıyoruz ” paylaşımında bulundu

ERZURUM 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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