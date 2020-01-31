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Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

İHA

ErzurumBayburt Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri koştu.

Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

ErzurumBayburt Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri koştu.
Yolun kapandığı, kop dağı zirve yolunda kalan araçların bulunduğu bilgisini alan Kızılay ekipleri bölgeye giderek sürücülere ikramda bulundu.
Aşkale Polis kontrol noktasında araçların geçişini izin verilmezken müdahale kapsamında Kızılay görevlileri bölgeye intikal ederek yolda kalan sürücülere çorba, kumanya paketi, bisküvi, Meyve Suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.

ERZURUM

31 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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