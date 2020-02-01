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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

İHA

Diş Hekimi Esra Demir, Diş beyazlatmanın; çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözüm olduğunu belirtti.

Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Esra Demir, Diş beyazlatmanın; çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözüm olduğunu belirtti.
Estetik diş hekimliğinde kullanılan diş beyazlatma işlemi, estetik diş hekimliğindeki en önemli sorunlardan olan diş renkleşmelerini önlemeye yönelik olduğunu anlatan Diş Hekimi Esra Demir, “Dişlerin doğal renkleri yıllarla ve kullanılan çay, kahve sigara etkisiyle koyulaşır. Bu dişlere porselen vs. yaptırmak yerine bleaching olarak da adlandırılan beyazlatma yöntemi uygulanır ve bu işlem sonunda dişler durumuna göre sekizon tona kadar açılır. Bleaching (diş beyazlatma) işleminde, dişin mine ve dentin tabakalarına nüfuz edilerek bu bölgelerde oluşan renklenmeler kaldırılıp, dişin rengi istenilen tona kadar beyazlatılabilmektedir” diye konuştu.
Offıce Bleachıng
Bu beyazlatma yönteminin diş hekimi tarafından klinikte uygulandığını dile getiren Diş Hekimi Esra Demir, “Dişe sürülen beyazlatıcı maddenin üzerine beyazlatmayı hızlandıran bir ışın uygulanır. Kullanılan beyazlatma jelleri genelikle karbonitperoksit ihtiva eder” dedi.
Home Bleachıng
Bu uygulama ile sizden alınan ölçülerle hazırlanan plaklarının günde bir kaç saat takarak bayazlatma işleminin evde yapıldığını ifade eden Diş Hekimi Esra Demir, açıklamaların şöyle sürdürdü;
“Doktorunuzun önerdiği miktardaki ağartma jelini plağın dişlerinizin ön yüzüne denk gelecek kısmına koyar, plağı ağzınıza yerleştirirsiniz. Ortalama 3 ila 6 günlük kullanım sonucu istediğiniz renge kavuşabilirsiniz. Evde yapılan ağartma yöntemiyle özellikle kanal tedavisi görmüş canız dişlerdeki koyu renk giderilemeyebilir. Ya da tetrasiklin lekeleri dediğimiz lekeler için sonuç alınmayabilir. Çünkü ağartma jelinin konsantrasyonu diş veya dişetlerinize zarar gelmesin diye düşük tutulmuştur. Home bleachingde kullanılan ağartma jelinin etken maddesi %10 1622 lik oranda carbomid peroksittir (CH4N2O2). Carbomid peroksit beyaz kristaller halindedir. Bu beyaz kristallerle su temasa geçtiğinde ağartıcı madde olan hidrojen peroksit açığa çıkar. Hidrojen peroksit de dişte ağartma işlemini yapan maddedir.”

ERZURUM

01 Şubat 2020 Cumartesi

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