Çığ altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı Erzurum’da işçiler çığın altında kaldı

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Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan 5 işçi çığ altında kaldı. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında İspir ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki su sorununu gidermek için Atilla Aslan, Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz ve Resul Coşkun Gıznut Dağı’na gitti. Kar kalınlığının 2.5 metreye yaklaştığı bölgede 5 işçi çalışma yaparken dağdan kopan çığın altında kaldı. Düşen çığın altında kalan Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kendi imkanları ile kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan çığın altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda Jandarma ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yol kapalı olan bölgeye ulaşmak için seferber olan ekipler kar üstü araçlarla güçlükle bölgeye ulaştı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası gece yarısı 03.30 sıralarında Nevzat Bozdoğan’ın cesedine ulaşıldı.

ERZURUM 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:51

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