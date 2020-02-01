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Erzurum Kudüs için yürüdü

İHA

Erzurum'da ABD'nin ve İsrail'in Filistin'i işgal planına tepki göstermek amacıyla yürüyüş ve miting programı düzenlendi.

Erzurum Kudüs için yürüdü

Erzurum’da ABD'nin ve İsrail’in Filistin'i işgal planına tepki göstermek amacıyla yürüyüş ve miting programı düzenlendi.
Narmanlı Camii’nde toplanan Erzurumlular kortej halinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden Havuzbaşı Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Kalabalık ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Kent Meydanı’nda basın açıklamasını okuyan Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, “ABD Başkanı Donald Trump, Terörist İsrail’in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği planını açıkladı. Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklamayla bir kere daha deklare edilmiştir.
Özellikle Kudüs’ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail’in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır” dedi.
“Yüzyılın Planı” denilen içeriğin Filistin’in küçültülmesi, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibaret olduğunu dile getiren Duman, “Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin’in düşmanı, Kudüs’ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin’e el koymaya, İsrail’e yol vermeye, ABD’ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır” diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından kalabalığa hitap eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kudüs bizim ilk kıblemizdir Kudüs, peygamberler yurdudur Kudüs, namazın beldesidir, miracın şahididir Kudüs, Mekke’dir, Medine’dir Kudüs, Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası Cennet Mekân Abdulhamid Han Hazretleri’nin davasıdır Kudüs, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere; bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir ve dahi kırmızıçizgimizdir İşgalci İsrail ve onların taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Elbette seyretmeyeceğiz Elbette hiçbir şey yapmadan oturmayacağız Elbette ömrümüzü Selahaddin’leri bekleyerek geçirmeyeceğiz Bu saatten sonra her birimiz Selahaddini Eyyübi olacağız Bilinmelidir ki; Müslüman, zillet içinde olmaz, olmamalıdır Müslüman, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih etmelidir Ve madem ölüm bir kez gelecek; o da herkes bilsin ki Allah için olmalıdır?
Buradan, Anadolu’nun muhkem kilidi olan Dadaşlar diyarından dünyanın jandarmalığına soyunan Amerika Birleşik Devletleri ve onun ilkesiz ve tutarsız Başkanı Trump’a sesleniyoruz: Ey siyonizme uşaklık eden Trump! Bugün burada Erzurum’da Kudüs dostlarıyla birlikte senin ve Siyonist dostlarınla birlikte hazırladığın sözde Barış Planı’na itiraz ediyoruz. Bilesin ki, Kudüs, Alemi İslam’ın olmazsa olmazıdır Kudüs, din ve insanlık tarihinin en kadim fotoğrafıdır Ve Kudüs, işgal ettiğiniz Filistin devletinin başkentidir, öyle de kalacaktır! Sakın ola bizi Kudüs’le imtihan etmeye kalkmayın! Bu hatada ısrar ederseniz ve o mukaddes beldeye çökmeye kalkışırsanız; Vallahi her birimiz birer ebabil olur, başınızdan aşağı taş yağdırırız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan duaya meydanda toplanan yüzlerce Erzurumlu amin dedi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

ERZURUM

01 Şubat 2020 Cumartesi

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