Tarihçi Prof. Dr. Kılıç: “ABD’nin planı Filistin tarafını yok sayan, haksızlıklarla dolu plandır”

Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Tarihçi Prof. Dr. Ümit Kılıç, ABD'nin Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin, "ABD’nin planı Filistin tarafını yok sayan, haksızlıklarla dolu plandır” dedi.

Filistinİsrail meselesine çözüm bulma iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının İsrail’in siyaset, sosyal anlamda lehine gelişecek bir yapı olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Kılıç, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD’nin bunu bir anlaşma adıyla "yüzyılın planı" adıyla duyurduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Ancak bu anlaşmadan çok uzak bir durum. Çünkü bu iki tarafı bir araya getiren bir anlaşma değil; tek taraflı ve tek yönlü bir karar. Bir irade beyanı ve tamamıyla Filistin, Filistin coğrafyasında, Filistin bölgesinde bulunan Müslümanların iradesini yok sayan bir karar. Kağıt üzerinde bir takım Filistinli insanlara ekonomik haklar tanıdığını iddia etmekle beraber olay tamamen İsrail’in hem toprak anlamında, hem siyaset anlamında, hem de sosyal anlamda lehine gelişecek bir şekilde düzenlenmiş bir yapı. Zaten bu planın tek taraflı olması onun aslında yürürlüğünün de olmayacağını gösteren bir durum. Çünkü tek taraflı bir anlaşma olmaz. İki tarafın da rıza göstermesi lazım ama burada Filistin tarafından bir rıza ya da anlaşma talep edilmediği görülüyor. Sadece bir tarafın iradesi, isteğinin, taleplerinin karşılandığı ve Müslüman dünyasının, Filistin’in hiçbir şekilde rızasının alınmadığı bir anlaşmayla karşı karşıyayız. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Buna plan ya da anlaşma demekle öyle kolay olabilecek bir şey değil. Anlaşma ya da plan diyemeyiz buna. İsrail tarafının görüşlerini, önerilerini dikkate alan, onların tutumlarını ön plana çıkaran ama Filistin tarafını neredeyse yok sayan, bu bağlamda haksızlıklarla dolu bir plandır” şeklinde konuştu.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde kurulan Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, “Yaklaşık 1 yıl önce kuruldu. Şuanda Kudüs üzerine yapılan çalışmaları toplamaya çalışıyoruz, onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Amacımız Kudüs’ün tarih süreci içerisinde özellikle Türk ve İslam medeniyeti içerisindeki konumu, oradaki bizden miras kalan her türlü varlıkları tespitini gelecek kuşaklara anlatılması ve aktarılması bağlamında çalışmalar yapıyoruz” dedi.

ERZURUM 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.