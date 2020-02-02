Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 293 vatandaş kurtarıldı

Erzurum’da iki gün önce başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 293 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız yoğun çalışmaları ile ErzurumÇat Yaylasu mevkii, Çat Karlıova arası, ÇatÇatak ve Parmaksız mevkileri, Kılınçdere Mardo dağı, Kop dağı, Hınıs/YeniköyGülçayır, Akören Mahalleleri, PazaryoluGülçimen Mahallesi, İspir Madenköprübaşı, Yaylacık, Ortaoğlan mahalleleri, Pazaryoluİspir arası, ErzurumNarman yolu , KarayazıKırgındere, Geyikli, Çatalören, Salyamaç mahalleleri, Karayazı Hınıs yol ayrımı, Erzurum Tortum arası, KöprüköyYağan arası, KaraçobanKaragöz mevkiinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan toplam 98 araç, 293 vatandaş kurtarıldı.

Öte yandan, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Erzurum genelinde mahalle/köy ve bağlılarında bulunan hastalar için 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans, Umke ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekiplerin aralıksız yoğun çalışmaları ile Aziziye, Çat, Tekman, Hınıs, Karayazı, Aşkale, Karaçoban, Pasinler ilçelerinde bulunan toplam 28 hasta iş makinaları ile yol açılarak ambulanslar ve snowtrack (kar üstü araç)ile sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

ERZURUM 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:50

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