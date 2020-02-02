Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 25 köy yolunun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor. Belediyeler ise merkezdeki karı şehir dışına taşıyor.

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Muş'ta, 2 bin 25 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışın durması ile birlikte harekete geçen Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışmalarına hız verdi. Belediyeler de kent merkezinde biriken karları iş makineleri ile toplayıp şehir dışına taşıyor. Kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılırken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kent sakinleri, araçlarını donmaya karşı naylon, branda veya battaniyelerle sarıyor.



ERZURUM 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:50

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