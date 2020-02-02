ERULDER'de eğitime devam

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ( ERULDER ) faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Ülkesi dışında eğitim alanların sayısı milyonları bulurken bu sayının Türkiye’de arttığını ifade eden UDEF 12.Bölge Başkanı Ertan Halit Aksakal, “15 yıl öncesinde uluslararası öğrenci sayısı binlerle ifade edilirken günümüzde Türkiye'de eğitim alan misafir öğrenci sayısı 173 bin. Bu sayı 2023 hedeflerinde 250 bin olması öngörülüyor. 2020 yılı verilerine göre şehrimizde 90 ülkeden 3000'in üzerinde misafir öğrenci bulunmakta. Bu öğrencilerin barınma, iaşe, harç ,burs ve eğitimleri ile yakından ilgileniyoruz” dedi.

Çalışmalara sömestr tatilinde de devam ettiklerini, üniversitelere kayıtların başladığı günden itibaren öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Aksakal, “Bu yıl misafir öğrencilerimizle hadis ve tefsir derslerimizi düzenli bir şekilde yaptık. Alanında uzman kişileri çağırarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk. Bayan öğrencilerle yaptığımız atölye çalışmalarında öğrencilerimizin el becerilerini artırma ve güzel vakit geçirmelerini gaye edindik. Beyaz Hüzün, 12 Öfkeli Adam gibi tematik film gösterileri ile sinema okumaları yaptık. KarsSarıkamış gezilerimizle yakın coğrafyamızı ve tarihimizi uluslararası öğrencilere yerinde gösterme imkanı bulduk. Birinci dönem yaptığımız harç yardımı ile ihtiyaçlı öğrencilerin en büyük sorununu gidermeye amaçladık. Bu yıl hayırseverlerin desteği ile 53 ihtiyaçlı öğrencimize burs desteği sağladık. 7 ay sürecek olan burslarımızla öğrencilerimizin maddi sorunlarına bir nebze olsun gidermeyi hedefledik. Halı saha maçları ,paintball ,masa tenisi turnuvası yapmayı planlamaktayız. Geçen yıl başlattığımız kitap tahlilleri programını bu yılda devam ettirmekteyiz. İlk kitabımız olan İnsan Ne ile Yaşarı tahlil ettik. İkinci kitabımız olan Fuat Sezgin'in Bilim Tarihi Sohbetlerini öğrencilere dağıttık. Amacımız şehrimizde okuyan uluslararası öğrencilere her anlamda sahip çıkmak. Ümmet şuuru ile onları kucaklamak, onları yalnız bırakmamak” diye konuştu.

ERZURUM 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:50

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