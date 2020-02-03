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Üniversite toplum bütünleşmesi tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Hafta sonu mesailerine ara vermeden devam eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitetoplum bütünleşmesine ve istişare kültürüne katkı sunmak için gerçekleştirdiği ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Rektör Çomaklı bu kapsamda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum İl Temsilciliği ile Eğitim BirSen 1 Nolu Şube Başkanlığını ziyaret etti.
MÜSİAD ziyaretinde Rektör Çomaklı’ya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Rektör Danışmanı ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özdemir, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaprak, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy ile Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman eşlik etti.
Atatürk Üniversite bünyesinde yakın zamanda gerçekleştirilen “Erzurum’un Geleceği” konulu arama konferansında belirlenen proje önerileri hakkında bilgilendirmede bulunan Rektör Çomaklı, akademisyenlerin iş dünyası ile entegre bir şekilde çalıştığını ve bu kapsamda birçok sektörde danışmanlık hizmeti verdiğini aktardı. MÜSİAD’ın hali hazırda yürüttüğü projeleri hakkında Başkan Fuat Demir’den bilgi alan Çomaklı, derneğin özellikle küçükbaş hayvancılık alanında uygulamaya koyduğu projenin heyecan verici olduğunu ve şehrin katma değerine önemli ölçüde yarar sağlayacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 56 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarında MÜSİAD’ı da görmekten memnuniyet duyacaklarını belirten Rektör Çomaklı bu vesileyle, Başkan Demir’e ve dernek üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Rektör Çomaklı, Eğitim BirSen 1 Nolu Şube Başkanlığını Ziyaret Etti
Rektör Çomaklı pazar mesaisinde ise Eğitim BirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve sendika üyeleriyle buluştu. Sendikacılığın önemli bir sivil toplum harekâtı olduğunu belirten Çomaklı, kardeşlik duygularını pekiştirerek, milletin ve çalışanların yararına olan her türlü çalışmaya ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bu doğrultuda çalışanların sorunlarını dert edinen ve sorunların çözümüne yönelik yoğun gayret gösteren bir yönetim anlayışını benimsediklerini dile getirdi.
Şube Başkanı Hüsrev Yaşa ise, Rektör Çomaklı’nın üniversitenin kapılarını herkese açtığını söyleyerek bu noktada sendika olarak üniversiteşehir kaynaşmasına her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı. Dostluk, kardeşlik anlayışını hâkim kılmaya yönelik adımlar attıklarını belirten Başkan Yaşa, akademik olarak üniversiteden azami ölçüde faydalanmayı planladıklarına dikkat çekerek gösterdiği yakın ilgi ve sağladığı imkânlardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

ERZURUM

03 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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