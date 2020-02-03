Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi

"Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden’e verildi.

Türk Felsefe Derneği’nin ilk kez 2019 yılı için tanzim ettiği "Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülleri"nden "Felsefeye Hizmet Ödülü" Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden’e verildi.

Derneğin resmi sitesinde yapılan açıklamada şunlara yer verildi; "Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet ve En İyi Doktora Ödülü kapsamında yapılan titiz değerlendirme süreçleri sonucunda, Felsefeye Hizmet Ödülünün ülkemizde felsefe alanında verdikleri eserler ve sarf ettikleri emeklerden ötürü Prof. Dr. Zeki Özcan ve Prof. Dr. Hacı Ömer Özden’e, En iyi doktora tezi ödülünün ise Dr. Ata Demir’e verilmesi uygun görülmüştür. Ödül töreninin gerçekleştirileceği tarih, ilerleyen günlerde ilan edilecektir.”

ERZURUM 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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