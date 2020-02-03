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Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

İHA

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, dişlerde oluşan sararmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, dişlerde oluşan sararmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Zirkonyum dişler günümüzde en çok tercih edilen diş kaplama yöntemidir. Estetik ve doğal bir görünümü olduğu için de işlem sonrasında doğal ve Beyaz dişlere sahip oluyorsunuz. Unutmadan söylemekte fayda var. En doğalı her zaman kendi dişinizdir. Diş hekimini seçerken deneyim ve görsel tasarım için yetenekli bir diş hekimini tercih etmelisiniz. Zirkonyum dişler yapı olarak en sert metal malzemeler arasındadır. Bu yüzden kurulması da bir o kadar zordur" dedi.
Renk seçiminin tamamen kişinin tercihi olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, "Dilerseniz bembeyaz, dilerseniz doğal diş renginde kaplamalar yaptırabilirsiniz. Zirkonyum kaplama için dişler aşındırılır, geçici dişler yapılır ve size uygun diş tasarımları hazırlanır. Tek kaplama, implant üstü kaplama veya köprü olarak da kullanılabilir. Tasarlanan zirkonyum dişler diş teknikeri tarafından hekimin istediği şekilde hazırlanır ve uygulama için hazır hale gelir. 2.seansta geçici olarak yapılan dişler çıkartılır ve artık yeni gülüşünüzü destekleyen zirkonyum dişler takılır. Sert yapıştırıcılar ile sabitlenen zirkonyum dişler her hangi bir düşme veya sallanma yapmaz. Unutmayınız diş Hekimi seçmek zordur. Tercihinizi doğru yaptığınızdan emin olun" açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

03 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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