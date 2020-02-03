İlçelerdeki hastane hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılarak, eksikliklerin tamamlanması, yeni programların oluşturulması için Sağlık Müdürlüğü ilçe değerlendirmelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılının ilk değerlendirme çalışması 30 Ocak Perşembe günü Oltu ilçesinde yapıldı.

Oltu, Olur, Şenkaya, Narman ilçelerinin en ince ayrıntılara kadar değerlendirildiği çalışmaya İl Müdürlüğünün tüm üst düzey yöneticileri, hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, hastane uzman hekimleri ve hizmeti bizzat sunan diğer çalışanlar katıldı.

3 gün boyunca ilçelerde incelemedeğerlendirmeler yapan Sağlık Müdürlüğünün yöneticilerinin hazırladığı sunumları çalışanlarla değerlendiren İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir sağlık hizmetlerinin sunumunda gelinen noktadan duydukları memnuniyeti dile getirip, daha da iyi olmak için hep beraber gayretli, özverili çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Dr. Gürsel Bedir özellikle iletişim konusuna vurgu yapıp, çalışana değer vermenin, hastaya, hasta yakınına değer vermenin önemine dikkat çekti.

Sağlık Müdürlüğünün ilçe değerlendirmelerinin KarayazıKaraçoban’la devam edeceğini ve tüm ilçeleri en ince ayrıntılara kadar ele alacaklarını belirten Dr. Bedir, “Daha iyiye ulaşmak için mesaimiz devam edecektir” dedi.

ERZURUM 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:42

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.