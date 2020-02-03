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Modern tekniklerle sebze üretilecek

İHA

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum İli Sebze Üreticileri Derneği arasında, sebzelerin daha modern teknikler uygulanarak üretilmesine yönelik protokol imzalandı.

Modern tekniklerle sebze üretilecek

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum İli Sebze Üreticileri Derneği arasında, sebzelerin daha modern teknikler uygulanarak üretilmesine yönelik protokol imzalandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum İli Sebze Üreticileri Derneği Başkanı Zafer Özgeriş tarafından Rektörlük makamında imzalanan protokolde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy ile Sebze Üreticileri Derneği üyeleri hazır bulundu.
Atatürk Üniversitesi uhdesinde bulunan arazinin, yine Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yıllık münavebe (ekim nöbeti) sistemine göre belirlenecek kısımlarının, modern sebze üretim teknikleri uygulanarak ortaklaşa kullanımını kapsayan protokolde, yapılacak çalışmalarda her türlü teknik destek, bitkisel üretim, demonstrasyon, araştırma ve akademik çalışmaların yer alacağı kaydedildi.
Atatürk Üniversitesi tarafından tahsis edilen arazide üniversitenin teknik desteği ve teknolojik donanımlarından faydalanılarak ortak modern sebze tarımının gerçekleştirileceği protokol çerçevesinde, yapılacak işlerin plan ve koordinasyonunu yapmak üzere taraflardan birer üyenin bulunacağı Sebze Üretimi Planlama ve Koordinasyon Komisyonunun kurulması kararlaştırıldı.
“Hem Üretim, Hem Bilim Yapılacak”
İmza töreninin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sebze ve meyve üreticiliğinde devamlılığın ve kararlılığın büyük önem arz ettiğini, birinci altın kuralın ise toprağın yapısı ve iklim koşullarına uygun ekimin yapılması olduğunu belirterek, bilimsel destek ve teknolojik donanımlardan faydalanılması hususunun da üreticilikte önemli olduğunu söyledi.
Protokol kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencilerinin bölgeye uygun sebze çeşitlerinin üretimi konusunda yapacakları ArGe, tez ve staj çalışmaları için Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl belirlenen arazilerde sağlanacak iş birliği ile çeşit ve ürün geliştirme konusunda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktaran Rektör Çomaklı, arazi üzerine yapılacak üretim, demonstrasyon ve araştırma planlamasının yıllık olarak komisyon tarafından belirleneceğini ifade etti.
“İmzaladığımız Protokol, Topluma Katkı Misyonuna Güç Katıyor”
Atatürk Üniversitesinin tarım ve hayvancılık anlamında üreticinin daima yanında olduğunu vurgulayan Çomaklı: “Topluma katkı misyonuna güç katan söz konusu protokolle, bir taraftan bilimsel ve teknolojik anlamda üreticimize destek olurken, diğer taraftan da öğrencilerimize ARGE, tez ve staj çalışmaları için altyapı oluşturmuş olacağız. Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde tarım ve hayvancılık konusunda bölgede önemli ölçüde ilerleme kaydedildi. Akademisyenlerimiz tarafından çiftçilerimize verilen eğitimler ve destekler sayesinde üretimin arttığını ve kayıpların azaldığını görmekteyiz. Bu durum da bizleri halkın hizmetinde olan bir üniversite olarak ziyadesiyle memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

03 Şubat 2020 Pazartesi

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