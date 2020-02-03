CHP Erzurum kongresinde arbede İl başkan adayı Bozkurt’a konuşması sırasında kürsüye yürüdüler

CHP Erzurum İl Başkanlığı kongresinde başkanlığa aday olan Gazeteci Orhan Bozkurt, kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Divan Başkanlığı’nı CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın yaptığı CHP Erzurum İl Başkanlığı kongresinde konuşma yapmak için kürsüye çıkan Orhan Bozkurt, partisinin Erzurum’daki yüzünü değiştirmek için aday olduğunu belirtti. Konuşması sırasında salonda bulunan bir grup tarafından sözü sürekli kesilen Bozkurt, delege olmadıklarını ileri sürdüğü grupla sözlü tartışmaya girince tansiyon bir anda yükseldi. Mevcut Başkan Bülent Oğuz’u destekledikleri iddia edilen grup, daha sonra kürsüde konuşma yapan Orhan Bozkurt’un üzerine yürüdü. Orhan Bozkurt’la birlikte eşi Merve Bozkurt’a da saldıran grup, partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirilirken, seçime ise salonda yaşanan bu gerilimin ardından gidildi.



Seçimi sadece 5 oyla kaybetti

CHP Erzurum İl Başkanlığı’na aday olan Orhan Bozkurt, mevcut başkan Bülent Oğuz’a karşı girdiği seçimi sadece 5 oyla kaybederken, partililer ise kongrenin yenilenmesi çağrısında bulundu. Orhan Bozkurt ve eşi Merve Bozkurt’a saldıranların otelin güvenlik kamera kayıtlarından rahatlıkla tespit edilebileceğini dile getiren partililer, “Kongrenin başından beri Orhan Bozkurt’un adaylığına karşı bir tavır ve tutum sergilendi. Parti içi demokrasinin en hakim olduğu CHP’ye ne bu kongre, ne de yaşanan bu olay hiç yakışmadı. Parti genel merkezi bu duruma kayıtsız kalmamalı ve gerekeni yapmalıdır” dediler.

ERZURUM 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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