Başkan Karataş’tan İdlip’te şehit düşen askerler için taziye mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlip’te şehit düşen askerler için bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İdlip’te rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu 4 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralanmıştır. Yaşanan bu vahim saldırı bizi derinden yaralamıştır. Burada şehit düşen Kahraman evlatlarımıza Yüce Allah’tan Rahmet, yaralı olan kardeşlerimiz ve evlatlarımıza da Yüce Allah’tan acil şifalar dilerim.”

ERZURUM 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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