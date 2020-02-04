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ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi fikri olanları bekliyor

DHA

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde, 18 yaşını doldurmuş teknolojik tabanlı iş fikri olan ve hayata geçirmek isteyen herkes, projelerini gerçekleştiriyor.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde kurulan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde, 18 yaşını doldurmuş teknolojik tabanlı iş fikri olan ve hayata geçirmek isteyen herkes, projelerini gerçekleştiriyor.
Erzurum'da 2010 yılında kapılarını açan ETÜ'de 2018 Mart ayında kurulması için ilk adımların atıldığı Kristal Girişimcilik Merkezi, 2019 Mayıs ayında kapılarını fikri ve projesi olanlara açtı. Müracaat eden 17 girişimcinin tasarımlarını inceledikten sonra 5'inin çalışma izni aldığı merkez, tamamen özgür bir ortam olarak dizayn edildi. Sadece üniversite öğrencisi değil, fikri ve projesi olan kişilere kapısını açan Kristal Girişimciler Merkezi'nde birbirinden ilginç çalışmalara imza atıldı. Girişimciler ve görevlilerin parmak iziyle girebildikleri merkezde her türlü ihtiyaçları da düşünüldü. Yiyecek içeceklerinin yanı sıra merkezde dinlenmek için yataklar da bulunuyor.
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Gürkan Kalınay, amaçlarının Türkiye'nin katma değerine katkı sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi. Merkezi gezdirerek bölümler hakkında bilgi veren Kalınay, merkezin girişimci olan ve üretmeyi planlayan herkese açık olduğunu belirtti. Merkezin sadece üniversite öğrencisi odaklı olmadığını, 18 yaşını doldurmuş teknolojik tabanlı iş fikri olan herkese açık olduğunu ifade eden Kalınay, Şubat ayında ikinci aşama girişimcilerin alınması için müracaatları beklediklerini vurguladı.
'EVDE OTURURKEN EL YIKAMA OTOMATI YAPMAYI DÜŞÜNDÜM'
Kristal Girişimcilik Merkezi'ne sunduğu projesi kabul edilen ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Özarbaş, evde otururken AVM, hastane gibi yerlerde kullanılan lavabolarda el yıkamalarda yaşanan soruna çözüm bulmak için el yıkama otomatı geliştirmeye karar verdiğini söyledi. Lavabolarda el yıkanmak istendiğinde suyun akması ve sabunun akmasını sağlayan sensörlerin geç çalıştığını belirten Özarbaş, "Boşa zaman kaybını hazırladığım el yıkama otomatıyla en aza indirmeyi planladım. Hazırladığım proje Kristal Girişim Merkezi'nde kabul edildi. Merkezde 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden bir takım oluşturdum. Benden daha tecrübeli takım arkadaşlarımla el otomatının tasarımını yaptık. Dışardan bakıldığında sabunu andırıyor, üstten bakıldığında su damlasına benzeyen otomatın tasarımını tamamladık. Bundan sonra iç haznesini oturtarak yapım aşamasına geçtik" dedi.
Tasarladıkları projenin patenti için yaptıkları ilk başvurunun olumsuzlukla sonuçlandığını ama pes etmediklerini anlatan Büşra Özarbaş, el yıkama otomatının yanına eldiven takma aparatını ekleyerek yeniden patent başvurusu yaptıklarını söyledi. El yıkama otomatının kullanımı hakkında da bilgi veren Özarbaş, "Elinizi yatay olarak sokuyorsunuz, Yatay olduğu için dışarıya su gelmiyor. Elinizi ovalamaya bile ihtiyaç yok. 5 saniyede elleriniz ıslatılıyor, sonra köpük geliyor, sonra yıkama ve kurulama işleme yapılıyor. Bu arada otomata yüklediğimiz sensörle elinizin içindekileri de görebiliyorsunuz. Otomattan çıkardıktan sonra eldiven takma olayında da yan tarafta yine makine var yanına götürünce temas olmadan direk eldivenleri elinize geçiriyor" diye konuştu.
Eldiven takma aparatıyla birlikte el yıkama otomatının başta hastaneler, ameliyathaneler gibi temizliğin önemli olduğu yerlerde kullanılabileceğine dikkat çeken Özarbaş, sadece el yıkama olarak AVM'lerde hizmet verileceğini ileriki günlerde de evlerde bile kullanılabileceğini kaydetti. 

ERZURUM

04 Şubat 2020 Salı

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