Bu otomat tuvaletlerde zaman kaybını önleyecek, doktorlara büyük kolaylık sağlayacak Doktorlar ameliyat öncesi el yıkamak ve eldiven takmak için oyalanmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu otomat tuvaletlerde zaman kaybını önleyecek, doktorlara büyük kolaylık sağlayacak Doktorlar ...

İHA

Erzurum'da üniversite öğrencilerinin tasarladığı cihaz tuvaletlerde zaman kaybını önleyerek, hastane çalışanlarına kolaylık sağlayacak. El yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan bu cihaz ile doktor ve hemşireler ameliyat öncesi eldivenlerini tek seferde giyebilecek.

Bu otomat tuvaletlerde zaman kaybını önleyecek, doktorlara büyük kolaylık sağlayacak Doktorlar ameliyat öncesi el yıkamak ve eldiven takmak için oyalanmayacak

Erzurum’da üniversite öğrencilerinin tasarladığı cihaz tuvaletlerde zaman kaybını önleyerek, hastane çalışanlarına kolaylık sağlayacak. El yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan bu cihaz ile doktor ve hemşireler ameliyat öncesi eldivenlerini tek seferde giyebilecek.
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından el yıkama ve kurutmanın aynı anda yapılmasını sağlayan ‘El Yıkama Otomatı’ üretildi. Cihazın farklı özelliği sayesinde yıkama ve kurutmadan sonra otomatla eldiven de tek seferde giyebilecek. Doktorlar ve hemşireler ameliyat öncesi el yıkamak ve eldiven takmak için artık zaman kaybetmeyecekler.
Türkiye'nin hızlı gelişen teknolojisine yeni bireyler kazandırmak amacıyla her aşamadaki teknolojik fikirlere destek vermek ve Türkiye'nin yatırımcılarıyla fikir sahiplerini bir araya getirmek için Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor.
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi üyelerinden Girişimci Büşra Özerbaş ve ekibi tarafından el yıkama ve durulama işleminin yanı sıra eldiven giymenin de aynı anda yapıldığı el yıkama otomatı üretildi.
El sabunlama, yıkama ve kurutma işleminin ayrı ayrı yapılmasının zaman kaybı olduğunu bu nedenle aklına böyle bir fikir geldiğini ifade eden ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Büşra Özerbaş, “Fikrimi evde otururken kristale girmek için bulmuştum. Burayı gezmeye geldiğimizde çok beğenmiştim. Akşam otururken böyle bir sorunumu fark ettim. Lavabolara giriyoruz sensöre elimizi uzattığımızda sabun geliyor, sonra suyu bekliyorum, sonra kurutmayı bekliyorum; boşuna zaman kaybı gibi göründü bana. Bunları nasıl birleştirebilirim diye düşündüm ve kendi el yıkma otomatımı buldum. Kristale başvurduktan sonra yeni bir takım oluşturdum. Takımım kendi alanında deneyimli kişilerden oluşuyor. Tasarımını yapmaya karar verdik, tasarıma önden bakıldığından sabunu andırması için beşgen şeklinde, yandan bakıldığında ise su damlası şeklinde. Dış kısmı bitti şuan içini yapma aşamasındayız” dedi.

“Sağlık personelinin işini kolaylaştıracak buluş”
Yaptıkları otomata yıkama, kurutmanın yanı sıra eldiven giydirme özelliğinin de eklendiğini kaydeden Özerbaş, “Ayrıca bir patent başvurumuz oldu. İlk patent başvurumuz reddedildi ama pes etmedik. Yanına da eldiven takma makinesini ekleyerek yurtdışında bulunan cihazlardan farklı kıldık. Bu cihazı eldiven takma makinesi ile birlikte kullanılırsa hijyenin daha maksimum tutulduğu yerlerde kullanıma açmayı düşünüyoruz. Hastaneler, ameliyathaneler, laboratuvarlar, temiz odalar gibi yerlerde kullanılabilir. Sadece makine kullanılırsa bu AVM, okullar, camiler belki ilerde evlerimize kadar girebilir. Hem zaman hem de işçi tasarrufu. Maksimum hijyen sağlıyoruz buda insanların isteyebileceği bir şey” diye konuştu.
ETÜ Kristal Merkezinin girişimcilerin rahat çalışması için ev ortamında dizayn edildiğini belirten Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş.Gör. Gürkan Kalınay ise, “17 girişimciyle birlikte ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi faaliyetlere başladı. 17 girişimcimizle birlikte geçen süreçte onlardan bir ön tasarım raporu istedik. Bu tasarım raporundan sonra şuan 5 girişimcimiz var. Bu girişimcilerden üçü patent aşamasında. Girişimcilerimizle birlikte amacımız Türkiye’nin katma değerine katkı sağlamak ve Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak. ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi sadece üniversite öğrencileri odaklı değil, 18 yaşını doldurmuş teknolojik tabanlı fikri olan her türlü girişimciye açık bir merkez. Merkezimiz ev ortamında, özgür bir ortam şeklinde dizayn edilmiş durumda” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi fikri olanları bekliyor
YEREL HABERLER ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi fikri olanları ...
Güvercinler için yem bıraktılar
YEREL HABERLER Güvercinler için yem bıraktılar
Başkan Sekmen Atatürk Üniversitesi’nde
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Atatürk Üniversitesi’nde
Erzurum'da CHP kongresinde arbede
YEREL HABERLER Erzurum'da CHP kongresinde arbede
Sunar’dan öğrencilere belge ödülü Sunar Palandöken spor vizyonunu paylaştı
YEREL HABERLER Sunar’dan öğrencilere belge ödülü Sunar Palandöken ...
Erzurum Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı
YEREL HABERLER Erzurum Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Erzurum’da hizmete açıldı Vali Memiş, “Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Erzurum’da hizmete ...
Başkan Karataş’tan İdlip’te şehit düşen askerler için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan İdlip’te şehit düşen askerler için ...
Mobbing ile Mücadele Derneği 10 yaşında
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği 10 yaşında
CHP Erzurum kongresinde arbede İl başkan adayı Bozkurt’a konuşması sırasında kürsüye yürüdüler
YEREL HABERLER CHP Erzurum kongresinde arbede İl başkan adayı ...
Modern tekniklerle sebze üretilecek
YEREL HABERLER Modern tekniklerle sebze üretilecek
2020 estetik trendleri
YEREL HABERLER 2020 estetik trendleri
Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış inanış
YEREL HABERLER Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış inanış
Vertigo hakkında merak edilenler
YEREL HABERLER Vertigo hakkında merak edilenler
Buz pateni yapmak için girdikleri buzda şimdi olimpik sporcu olabilmek için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Buz pateni yapmak için girdikleri buzda şimdi olimpik ...
Sağlık Müdürlüğü ilçe değerlendirmelerine devam ediyor
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü ilçe değerlendirmelerine devam ...
Borsaya enerji dopingi
YEREL HABERLER Borsaya enerji dopingi
İspir’den Elazığ’a bir tır dolusu yardım
YEREL HABERLER İspir’den Elazığ’a bir tır dolusu yardım
Donuk omuz sendromu tedavi edilmezse kalıcı olabiliyor
YEREL HABERLER Donuk omuz sendromu tedavi edilmezse kalıcı ...
Diş eti kanamalarına dikkat
YEREL HABERLER Diş eti kanamalarına dikkat
Dişlerde oluşan sararmalara dikkat
YEREL HABERLER Dişlerde oluşan sararmalara dikkat
ETÜ'de dijital dönüşüm Dersler dijital ortamda işlenecek
YEREL HABERLER ETÜ'de dijital dönüşüm Dersler dijital ortamda ...
Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e verildi
YEREL HABERLER Felsefeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hacı Ömer Özden'e ...
Robotik cerrahi ile yapılan yapay mesane hayatlarını değiştirdi
YEREL HABERLER Robotik cerrahi ile yapılan yapay mesane hayatlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X