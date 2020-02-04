Türkiye, burun estetiğinde dünyanın en ileri ülkesi

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkin Önsal, "Türkiye, burun estetiğinde Dünya’nın en ileri ülkesi" dedi.

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkin Önsal "Türkiye, burun cerrahisinde Dünya’nın en ileri ülkesi. Hiç tartışmasız. Bunu sadece Türkler değil, yabancılar da kabul ediyor. Hatta İstanbul için 'Burun estetiğinin başkenti' şeklinde bir tanımlama var" dedi.

Op. Dr. Erkin Önsal, Türkiye'nin burun estetiğinde dünya çapında başarıya ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, burun cerrahisinde hiç tartışmasız dünyanın en ileri ülkesi. Bunu sadece Türkler değil, yabancılar da kabul ediyor. Hatta İstanbul için 'burun estetiğinin başkenti' şeklinde bir tanımlama var. Her durumda biz plastik cerrahide çok ileriyiz. Dünyanın en iyi 2 veya 3 ülkesinden biriyiz. Çok değerli plastik cerrahlarımız, çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız var. Bunun yanında burun estetiği Türkiye'de çok yapılıyor. Bizde çok problemli burun var. Dolayısıyla çok sayıda burun ameliyatı yapma şansına sahip olduğumuz için ve de çok değişik etnik kökene sahip bir topluluk olduğumuz için cerrahların tecrübesi hayli yüksek. Çok değişik tipte burnu, ameliyat etme şansımız oluyor."

Bir Amerikalı hekimin ülkesinde Türkiye'deki kadar çeşitlilikte burnu ameliyat edemediğini aktaran Erkin Önsal, "Diyelim ki Kore'ye gittiniz, onların burunları hep birbirine benziyor ama biz çok kemerli burunları da, küçük burunları da ameliyat ediyoruz. Çünkü Anadolu'da karışım var... Onun için de her burun tipinde daha deneyimli cerrahlara sahibiz. Bu nedenle de İstanbul bu konuda dünya liderliğini sürdürüyor" diye konuştu.

Dr. Önsal, 15 yıldır Türkiye'de Eurasia Estetik Cerrahisi toplantıları düzenlendiğini, bu toplantıların her yıl haziran ayında yapıldığını bildirdi.

Bu toplantılara çeşitli ülkelerden cerrahların gelerek tecrübe edindiğini belirten Önsal, "Türkiye, şu anda öyle bir konuma geldi ki sadece estetik cerrahi kaynaklı turizm yoğunluğu değil, aynı zamanda estetik cerrah turizminde de önemli bir konuma geldi" ifadelerini kullandı.

Hastalarının yarısının Avrupa ülkelerinden, yüzde 25'inin de Arap ülkelerinden geldiğini anlatan Önsal, "Türkiye'de yapılan toplam estetik cerrahisi operasyonlarının toplamını ve yerliyabancı oranlarını tam bilmemiz olanaksız ama estetik cerrahisi operasyonu için hastaların yüzde 30'u ila 40'ı yurt dışından geliyor diyebilirim. Saç ekimlerini de katarsak yüzde 50'yi bulabilir" şeklinde konuştu.

"Sağlık turizmi için gelen bir turist, Antalya'ya gitmiş 20 tane turiste bedel"

Dr. Erkin Önsal, Türkiye'nin saç ekiminde de dünyada öne çıktığını ifade ederek, Türkiye'den çok saç ekimi yapılan bir ülkenin bulunmadığını tahmin ettiğini söyledi.

Dr. Erkin Önsal, saç ekimlerinin çoğunun hastanelerden ziyade kliniklerde yapıldığını aktardı.

Sağlık turizminin ülkeye nitelikli katma değer sağladığını kaydeden Önsal, şöyle devam etti:

“Sağlık turizmi için gelen bir turist uçak bileti alır, otelde kalır, şehri gezer, harcama yapar. Sağlık turizmi için gelen bir turist 5 turiste bedel. Estetik ameliyat için gelen bir hasta, en az 5 bin euro para harcayarak gidiyor. Türkiye'nin estetik alandaki başarısında Türkiye'deki kur seviyesinin etkili olduğu söylemek acımasızlık olur. Çünkü daha ucuz ülkeler var. Polonya, Lübnan var. Hindistan ve Tayland bizden daha ucuz. Onlar neden bizim kadar başarılı değiller? Çünkü sonuçlar başarılı değil. Fiyat değil, kalitenin de iyi olması önemli. 'Türkiye'de çok iyi burun ameliyatı yapılır' diye bir inanç oluşmuş durumda. Dolayısıyla hastalar ilk önce Türkiye'yi tercih ediyor."

ERZURUM 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:49

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