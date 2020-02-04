Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enerjisi Erzurum’dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum’da özel olarak getirttiği dut pekmezine bağlı olduğunu açıklamasının ardından Erzurumlu vatandaşlar da dut pekmezine yoğun ilgi gösteriyor.

Dut pekmezi, iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olmasının yanı sıra özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılıyor. Vatandaşlar tarafından Erzurum’da soğuk kış günlerinde yoğun tüketilen dut pekmezinin kilosu 33 Liradan satılıyor.

Dut pekmezinin kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü ifade eden market yetkilisi Aziz Kurşun, “Yöremizde üretilen dutlardan yapılan dut pekmezi genelde kış aylarda çok tüketiliyor. Soğuğa karşı vücut direncini arttırır. Üretimi kaynatılarak yapılıyor. Kış aylarından özellikle baldan çok pekmez tüketiliyor” diye konuştu.



Pekmezin faydaları nelerdir?

Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, veremli hastaların, iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması önerilmektedir. Pekmezin çok iyi kaynak olduğu besin öğelerinden biri de kromdur. Dokuların krom içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük ölçüde azalmaktadır. Krom, glikoz toleransa faktörünün yapısında bulunur ve insülin kullanımı ile glikoz metabolizmasını etkiler. Rafinasyon işlemi sonucunda gıdalardaki krom miktarının büyük ölçüde azaldığı göz önüne alınırsa pekmezdeki kromun önemi daha da belirginleşmektedir. Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu da ortaya koymaktadır.

ERZURUM 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:49

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