Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

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Erzurum’da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yaklaşık 20 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

ERZURUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:48

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