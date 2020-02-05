Halk otobüsü, buzlanan yolda devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2) - Yeniden

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ERZURUM'da, buzlanma meydana gelen yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, devrilerek yan yattı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, ErzurumPasinler yolunun Hamamderesi mevkisinde meydana geldi. Horasan ilçesinden Erzurum'a yolcu taşıyan R.T.'nin kullandığı 25 BB 153 plakalı halk otobüsü, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Süleyman Boyacı (28) yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ERZURUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:48

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