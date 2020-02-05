Kalorifer peteğine sarılan kedi görenleri şaşkına çevirdi

Erzurum’un Horasan ilçesinde kış aylarının dondurucu etkisinden sokak hayvanları da nasibini aldı. Horasan’da soğuktan korunmak üzere bir eczaneye sığınan kedi görenleri şaşkına çevirdi.

Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir eczanenin camında kalorifer peteği üzerine uzanarak poz veren kedi yoldan geçen vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan kedi sıcak petek üzerinde uzanarak keyfini bozmadı. Eczane sahibi tarafından ip ile sarkıtılan ekmeği yiyen kedi vatandaşlara gülümseten anlar yaşattı.

Cadde üzerinde Yoldan geçen Cafer Bayrak isimli vatandaş ise “Doğu’da kış aylarında dondurucu soğuklardan insanlar gibi sokak hayvanları da olumsuz etkilenmekte cadde üzerinde arkadaşım ile geçerken eczanenin camına baktığımda kediyi fark ettim içeri girdim. Kedinin kalorifer peteği üzerinde uzanarak poz vermesi ilgimi çekti. Eczane sahibine sokak hayvanlarına ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

ERZURUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:48

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