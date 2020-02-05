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Aşkale’de kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

İHA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar ilçeye bağlı bir çok köy yolunun kapanmasına sebep oldu.

Aşkale’de kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar ilçeye bağlı bir çok köy yolunun kapanmasına sebep oldu.
Aşkale'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Greyder, Dozer ve diğer araçlar ile dün akşamdan beri tüm köy yolları tek tek açıldı.
Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları gün içerisinde ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış yerinde incelediler
İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu yaptığı açıklamada, "Dün akşamdan beri yoğun bir Kar yağışına maruz kaldık halan daha da kar yağışı devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, özelliklede öğrencilerimizin Eğitimlerine devam edebilmesi için ekiplerimiz hiç durmadan çalışmalarına devam etmektedir. Bu hususta şimdiye kadar Sağlık konusunda da bir aksama yaşanmaması bizler için sevindirici oldu. Ayrıca Karayolları, ilçe Emniyet Müdürlüğü ilçe Jandarma Komutanlığı Bölge Trafik denetleme istasyon ekiplerimize özellikle Kop ve Tepebaşı geçitlerinde yaptıkları yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise açıklamalarında, Kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Karla mücadeleyle her konuda hazır olduklarını ifade eden Yaptırmış, "Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Özellikle hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz mesai gözetmeksizin görev yapıyorlar. İş makineleri ile karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyoruz, Gerek ilçe merkezimiz gerekse köy yollarımızın açık kalması konusunda gece gündüz ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız" dedi.
Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı ekiplere çorba ve çay ikramında bulundular.

ERZURUM

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
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