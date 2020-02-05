ETÜ ile Atatürk Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri

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Erzurum Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında Ata Teknokent Anonim Şirketi'nde hisse sahibi olmasına yönelik iş birliği ile modern tarım teknikleri ile teknoloji geliştirme konularında protokol imzalandı.

Protokollerin amacı bilimsel ve teknolojik alanda iş birliğini artırmak teknolojik donanımlardan faydalanarak ortak modern tarla tarımı iş birliği ile çeşit ve ürün geliştirme konusunda mutabakata varıldı.

ERZURUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:48

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