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En başarılı saç ekimi kliniği Songül Alçı seçildi

İHA

Deniz Akkaya ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla D'es Yapım & Organizasyon tarafından düzenlenen, ''Diamonds Of Turkey Awards'' gecesinde Yılın En Başarılı Saç Ekimi Kliniği Ödülü'ne, başarılı Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı layık görüldü.

En başarılı saç ekimi kliniği Songül Alçı seçildi

Deniz Akkaya ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla D'es Yapım & Organizasyon tarafından düzenlenen, ''Diamonds Of Turkey Awards'' gecesinde Yılın En Başarılı Saç Ekimi Kliniği Ödülü’ne, başarılı Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı layık görüldü.
Son yıllarda en popüler iş kollarından biri olan ve Türkiye’ye pek çok ülkeden hasta gelmesini sağlayan saç ekimi işlemleri, erkeklerin ilk estetik tercihleri arasında yer alıyor ve her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Yurt dışından ve ülkemizden pek çok hasta ağırlayan ve başarılı işlere imza atan Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı 28 Ocak’ta düzenlenen ''Diamonds Of Turkey Awards'' gecesinde Yılın En İyi Saç Ekimi Kliniği Ödülü’nü aldı.
En İyi Saç Ekim Kliniği Ödülü’nü alan Songül Alcı “saç ekimi ve estetik operasyonları için Türkiye’yi seçenlerin sayısı oldukça yüksek. 2019 verilerine göre yılda bir milyon sağlık hizmeti almak amaçlı giren hastanın 500 bini saç ekimi için geliyor. Sağlık turizmi ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri ve hedefler de çok büyük. Saç ekimi deyince de Türkiye en bilinen ülke. Ülkemiz sağlık turizmi yapan ülkeler arasında doktorlarıyla, hastanecilik hizmetleriyle çok sayıda dünya standartlarında belgeleri olan hastanelere sahip. Bu şekilde adından söz ettiren birçok hekim ve sağlık uzmanı da yer alıyor. Türkiye de 2500 e yakın bilinen klinik var. Bu rekabet ortamında en iyi ülkede, en iyi olmak büyük emekler gerektiriyor. Emekler karşılığını buldu, ödülle taçlandı.
Songül Alcı özellikle İspanya ve Güney Amerika ülkelerinde çok biliniyor. O erkeklerin saç sorunlarını çözen kadın olarak tanınıyor. 19 yıldır saç ekimi hizmetlerini Türkiye’de şehir şehir şube açarak tanıtmış, personel eğitmiş biri olarak yıllardır kaliteden ödün vermeden çalışan Songül Alcı “Kliniğimizde 19 yıldır kalite ve memnuniyet odaklı çalışıyoruz. Yıllar önce saç sorunlarını çözdüğümüz kişiler şimdi oğullarını bize getiriyorlar. Biz “babadan oğula” geçen bir saç ekim merkezi olduk. Aranan güvenin adresi olmayı başardık, ne mutlu bize. Tüm yurtiçi ve yurtdışı hastalarımıza teşekkür ederim” dedi.

ERZURUM

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
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