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Lekeler kabusunuz olmasın

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmanın artık mümkün olduğunu söyledi.

Lekeler kabusunuz olmasın

Dr. Ata Nejat Ertek, güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmanın artık mümkün olduğunu söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, güneşin etkisini fazlaca göstermediği ve zayıf olduğu zamanların leke tedavisi için en uygun dönem olduğunu belirterek, “Ciltte oluşan lekeler güneş duyarlılığı sebebi ile geliştiği için tedavinin güneşin zayıf olduğu aylarda yapılması daha doğrudur. Vücudumuzun en hassas organlarının başında cildimiz gelir. Vücudumuzu dış ortama karşı koruyan en önemli bariyer olan cildimiz fazla miktarda iç ve dış uyarılarla karşılaşmaktadır. Bu uyarıların bir kısmına yerel veya generalize bir pigment artışı ile tepki gösterir. Cilde renk veren melanin olarak adlandırılan pigmetlerin aşırı toplanmasıyla oluşan düzensiz, kahverengimsisiyaha yakın renk dağılımı özellikle cildin yüz, sırt gibi güneş etkisiyle hasar gören yerlerinde meydana gelmektedir. Ortaya çıkan bu pigment artışı, güneş gören alanlarda ve cildin görünen yerlerinde olduğunda ciddi kozmetik ve sağlık sorunlarına neden açabilmektedir. Bu kozmetik problemlerle mücadelede öncelikle altta yatan sebepleri bulmak ve ortadan kaldırmak gerekir. Güneşin zararlı ışınları başta olmak üzere, gebelik, tiroid hormon problemleri gibi endokrin ve metabolik bozukluklar, adet düzensizlikleri, doğum kontrol hapları gibi ilaçların kullanımı, bazı kaşıntılı cilt rahatsızlıkları, açık ten yapısı , coğrafi konum sayılabilecek nedenlerden bazılarıdır. Güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmak artık mümkün” dedi.
Dr. Ertek, cilt lekelerinden arındırma ve cildi yeniden yapılandırma için, uygulanacak kimyasal terapileri şöyle sıraladı:
“Kimyasal Peeling: Güneşe ve yaşa bağlı lekeleri, karaciğer lekeleri, çiller, kanser potansiyeli taşıyan kabuklu kızarıklık veya yüzdeki koyu renkli lekeleri, melazma denilen hormonal veya gebelik lekeleri kimyasal peeling ile düzeltilebilir hatta iyileştirilebilir.
Karbon Peeling: Karbon Peeling, yaz mevsiminde de uygulanabilen cilt sıkılaştırma tedavisidir. Bu işlem, her cilt tipine, her yaşta ve her cinsiyete uygulanabilen bir peeling yöntemidir. Karbon peeling uygulaması 30 dakika sürmektedir. Öncelikle cilt yüzeyi özel olarak hazırlanmış karbon krem ile kapatılır ve 510 dakika bekletilir. Bu kreminin özelliği, çok küçük partiküllerden oluşan bir yapıda ve kolaylıkla buharlaşabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca cildi yakmayacak düzeyde bir krem karışımıyla uygun hale getirilen karbon kreminin, derinin hassasiyetini ve emilimi arttırma özelliği de vardır. Karbon krem kuruduktan sonra spektra lazer atışlarıyla ısınan karbon partikülleri cilt gözeneklerine gönderilir. Amaç cilde gençliğini veren kolajen hücrelerini tetiklemektir. Artan kolajen üretimiyle cilt canlanır.
CO2 Fraksiyonel Lazer: Bu tedavi yönteminde ki amaç cildin kendi kendisine tamir mekanizmasını çalıştırmasını sağlamaktır. Uygulama esnasında lazer ışını cildin bir bölümüne etki ederken, diğer bölümü sağlam bırakır. Hasar görmemiş cilt, etkilenmiş alanı yeni ve sağlıklı doku ile örter. Fraksiyonel lazer ihtiyaca göre 13 seans arasında uygulanır. Seans aralıkları yaklaşık 30 gündür. Uygulama sonrasında bölgede kızarıklık ve hassasiyet oluşur. Uygulama yapılan bölgeye 24 saat içerisinde su temas etmemesi gerekir. Kızarıklık 24 48 saat içerisinde kaybolur. Bunun ardından ciltte kabuklanma meydana gelir. Kabuklanma oluşması bu uygulama için normal bir durumdur. Kabuklanmanın geçmesi 7 güne kadar sürebilir. Bu süreç içerisinde kabuklar koparılmamalıdır. Uygulama sonrası 30 gün güneş ışınlarına maruz kalmak sakıncalıdır.
IPL: Cildin onarılmasında lazer tedavileri çok önemlidir. IPL ile veya kırmızı ışınlarla cildin daha alt tabakalarına inerek kolajen liflerin onarılması ve yeniden yapılandırılması sağlanabiliyor. IPL sistemi hem lazer hem de Yoğun Atımlı Işık teknolojisinin tüm yararlarını tek bir sistemde toplar, cilde kolajen uyarımı yaparak, güvenli ve etkili bir gençleştirme desteğidir. Filtre edilmiş ışık kullanılarak deri altındaki melanin, hemoglobin ve kolajeni hedefler. Filtrelenen ışık safir kristal bir dalga kılavuzu ile iletilir. Işının verdiği ısı, etrafındaki deriye herhangi bir zarar vermeden, seçilmiş olan dokuyu etkiler. Farklı cilt tiplerinde uygun filtreler ile dalga boyları değiştirilerek tam istenilen derinliğe erişebilir. Lekelerin tedavisinde peelingler ile birlikte veya tek başına, cilt sıkılaştırmada, güneş hasarının önlenmesinde, cilt dokusunun yoğunlaştırılmasında uygulanmaktadır.
Omnilux: Işık tedavisi, kliniklerde, cildin canlandırılması için saf, hafif diyot ışığı kullanılması suretiyle yapılan profesyonel cilt tedavi yöntemidir.
İki çeşit ışık ile tedavi gerçekleşiyor;
1) Omnilux Revive, cildin kendi doğal mekanizmasını kullanmak suretiyle yaşlanmayla mücadele ederek ve cilt bakım ürünlerinin etkinliğini arttırarak ciltte gençleştirici bir etki oluşturur, ciltteki destekleyici yapıları uyararak, cildi sıkılaştırıp, gerginleştirerek kırışıklıklarda azalma sağlar.
2) Omnilux Blue ise akne oluşumuna neden olan hedef hücreyi imha ederek serbest radikal oluşumunu engelleyen bir ışık terapisidir. Bilimsel olarak tasarlanmış bu ışın, zararlı ultraviole (UVA), UVB veya infraruj (kızıl ötesi)ışınlar vermez.”

ERZURUM

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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