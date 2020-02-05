Çatıda ölümüne kar temizliği

Erzurum’da bellerine bağladıkları iple yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen kişiler ölüme meydan okuyor.
Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında iki kişi biriken kar kütlelerinin araçlar ve vatandaşların üzerine düşmemesi için ellerindeki küreklerle temizlik yapıyor.
Temizlik sırasında çatının köşesine kadar gelen işçiler yürekleri ağızlara getirdi.
ERZURUM
05 Şubat 2020 Çarşamba
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