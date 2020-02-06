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Göz altı morluklarına dikkat

İHA

Dr. Mehmet Akgün, göz altı morluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz altı morluklarına dikkat

Dr. Mehmet Akgün, göz altı morluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, “Çoğu insanın göz çevresinde oluşan morluklar, halkalanmalar, gözaltı torbalanmaları dış etkenlerin yanı sıra yaşın ilerlemesine ve genetik yapıya da bağlıdır. Ortaya çıkan bu problemler kişinin yüzünün daha yorgun görünmesine ve olduğundan daha yaşlı görünmeye kadar gidebilir. Günümüzde insanların yaşam şartları, yoğun iş temposu, uykusuz geçen geceler, düzensiz uyku, kişinin daha yorgun gözükmesine sebep olur. Bunun yanında yaşın ilerlemesiyle birlikte cildin elastik yapısının da zamanla kaybolarak cildi gergin gösteren kolajen maddenin azalması yüzde bir takım deformasyonlara yol açar. Göz altı morlukları, halkalanmalar, göz kenarında oluşan kaz ayakları hep cildin nemini sağlayan kolajen maddenin azalmasından dolayıdır” dedi.
Estetik uygulamalarının en güzel yanının birçok uygulamanın artık daha kolay ve pratik yapılabilmesi olduğunu ifade eden Dr. Akgün, “Ameliyatsız gerçekleştirilen birçok estetik uygulama sayesinde insanlar yüz bölgesinde oluşan birçok problemi kolaylıkla çözüme ulaştırabilmektedir. Bu uygulamalardan biri de gözaltı ışık dolgusudur. Gözaltı ışık dolgusu sayesinde gözaltında oluşan torbalanmalar, çukurluklar, gözaltı kararmaları giderilmektedir. Uykusuzluk, düzensiz yaşantı, aşırı şekilde yorgunluk, az zamanda hızlı kilo verme, düzensiz ve dengesiz beslenme gibi durumlar gözaltı morluğuna ve çöküklüğüne neden olan faktörlerden bazılarıdır. Bunun yanında kişinin yaşının ilerlemesi de cildin zamanla elastik yapısını kaybetmesine yol açar. Bu şekilde cilt altında bulunan kolajen yapı azalmaya başlar. Bu durum ise gözaltında morluklara, çöküntülere, kırışıklıklara yol açar” diye konuştu.
Işık dolgusunun en önemli özelliğinin dolgunun akışkan olması ve hissedilmemesi olduğunu kaydeden Dr. Akgün, “Işık dolgusu tek seans uygulanan ve kalıcılık süresi 12 yıl arasında olan güvenli bir yöntemdir. Göz altı ışık dolgusunun içinde hyalüronik asit dışında aminoasit, antioksidan renk açıcı maddeler ve nemlendirici bulunur. Aminoasitlerin amacı cildin kolajen maddesini artırmak ve nem oranını düzenlemektir. Antioksidanlar, gözaltı cildinin korunması için kullanılır. Hyalüronik asit ise zaten cildin içinde olan ama yaşlanmaya bağlı olarak ve çevresel bazı durumlar sebebiyle azalan bir maddedir. Göz altı ışık dolgusu tekrarlanabilen bir tedavi yöntemidir. Eğer kişinin gözaltında aşırı morluk ve çöküntü varsa dolgunun etkinliğini artırmak için tedavi tekrarlanmalıdır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

06 Şubat 2020 Perşembe

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