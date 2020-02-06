Hızlı kilo alıp vermeye dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hızlı kilo alıp vermeye dikkat

İHA

Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, ilerleyen yaşlarda meme deformitelerinin daha sık görülebileceğini, fakat hızlı gelişim, hormon dengesizliği, genetik asimetriler, ani kilo kaybı gibi nedenlerden dolayı da erken yaşlarda, hatta ergenlik dönemlerinde de memede sarkmalar görülebileceğini söyledi.

Hızlı kilo alıp vermeye dikkat

Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, ilerleyen yaşlarda meme deformitelerinin daha sık görülebileceğini, fakat hızlı gelişim, hormon dengesizliği, genetik asimetriler, ani kilo kaybı gibi nedenlerden dolayı da erken yaşlarda, hatta ergenlik dönemlerinde de memede sarkmalar görülebileceğini söyledi.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, meme dokusunun aşağıya doğru yer değiştirmesi durumunda, toparlanmasının, yeniden şekillendirilerek meme altındaki göğüs kaslarına tespit edilmesinin ve yeniden anatomik pozisyona yerleştirilmesi operasyonlarının yapıldığını ifade etti.
Operasyon süresinin yaklaşık olarak 34 saat arasında değiştiğini, en önemli etkenin meme dokusu, cilt kalitesi ve sarkma derecesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sezgin, "Bazen meme dokusu etrafında meme altında ve koltukaltına doğru yağlanma deformitesi olabilir. Operasyonda aynı anda bu yağlar liposuction ile alınır ve meme etrafının da estetiği sağlanmış olur. Bu bölgelerde 3 hafta süre ile özel korse kullanılması gerekir. Meme etrafındaki fazla yağların alınması meme estetiği güzelliğini artırır" dedi.
Op. Dr. Sezgin şöyle konuştu:
"Memenin estetik olarak dikleştirilmesi sağlandıktan sonra uzun yıllar dikliğini muhafaza edebilmesi açısından alttaki kas yapısına tespit edilmesi gerekir. Kilo kaybı gibi durumlarda memenin volüm olarak boşalması, meme dikleştirmede volüm eklenmesini gerektirir. Meme dokusunun şekillendirilip, alt kısımlara uygun meme silikonu konulabilir. 46 hafta sonunda meme etrafında ve meme altında oluşan izler için lazer uygulamaları da yapılabilir."
Göğüs dikleştirmenin yaz aylarında da yapılabildiğini ancak daha çok bahar ve kış aylarında tercih edildiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Mevsimsel olarak yaz aylarında yapılmasında sakınca yoktur, fakat deniz ve güneş kısıtlaması nedeniyle hastalar açısından yaz ayları pek istenmez. Operasyon sonrasında özel bir korse giyilmesi gerekir. Özellikle yaz öncesi tercih edilir. Korselerin dokuması terlemeyi azaltıcı özel yapıdadır. Özel yapısı nedeniyle aslında yaz aylarında da rahatça kullanılabilir. Operasyondan hemen sonra spor yapılmaz meme üzerine yatılmaz. 2 ay süre ile ağır kaldırmaktan ve ağır spor hareketlerinden sakınmak gerekir" diye konuştu.
Op.Dr. Sezgin, meme dikleştirme operasyonlarında ister küçültme yapılsın, ister meme silikonu da eklenmiş olsun yeniden emzirmenin mümkün olduğunu da kaydetti.

ERZURUM

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor
Oltu Belediyesi Kilit Parke Taşı tesisi kuruyor
YEREL HABERLER Oltu Belediyesi Kilit Parke Taşı tesisi kuruyor
Göz altı morluklarına dikkat
YEREL HABERLER Göz altı morluklarına dikkat
Seçim kavgasına tepkiler büyüyor
YEREL HABERLER Seçim kavgasına tepkiler büyüyor
Diş sıkmak dişleri bitiriyor
YEREL HABERLER Diş sıkmak dişleri bitiriyor
Nadir görülen hastalığına yakalanan Hira bebek için 60 bin euroluk ilaç yurt dışından getirildi Hira bebek abisinin kaderini yaşamadı
YEREL HABERLER Nadir görülen hastalığına yakalanan Hira bebek için ...
Başkan Sekmen Pasinler’de muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Pasinler’de muhtarlarla buluştu
Başkan Sekmen, Necip Bezmiş’i makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen, Necip Bezmiş’i makamında ağırladı
Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ...
Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar
YEREL HABERLER Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak ...
Pasinler Küçük Sanayi Kooperatifinde kura heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Pasinler Küçük Sanayi Kooperatifinde kura heyecanı ...
Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek
YEREL HABERLER Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek
ETB’den göğermiş peynir açıklaması; “Erzurum için milli değer” “Fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıyan bir peynir çeşididir” “Erzurum Göğermiş Peyniri Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş ve Erzurum için de hem kültürel hem de ticari bir öneme sahip; Erzurum ile özdeşleşmiş birer kültürdür”
YEREL HABERLER ETB’den göğermiş peynir açıklaması; “Erzurum için ...
Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi ...
Çatıda ölümüne kar temizliği
YEREL HABERLER Çatıda ölümüne kar temizliği
FSH yüksekliği nedir? Belirtileri nelerdir?
YEREL HABERLER FSH yüksekliği nedir? Belirtileri nelerdir?
Kuruyemiş alerjilerine dikkat
YEREL HABERLER Kuruyemiş alerjilerine dikkat
Lekeler kabusunuz olmasın
YEREL HABERLER Lekeler kabusunuz olmasın
En başarılı saç ekimi kliniği Songül Alçı seçildi
YEREL HABERLER En başarılı saç ekimi kliniği Songül Alçı seçildi
ETÜ ile Atatürk Üniversitesi arasında yeni iş birlikleri
YEREL HABERLER ETÜ ile Atatürk Üniversitesi arasında yeni iş ...
ETÜ’de “Keşfedilen Yaşam” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ETÜ’de “Keşfedilen Yaşam” toplantısı yapıldı
Atatürk çocuk evleri sakinlerinden üniversiteye ilk adım
YEREL HABERLER Atatürk çocuk evleri sakinlerinden üniversiteye ilk ...
Aziziye zabıtasından gece mesaisi Başkan Orhan; “Vatandaşın huzuru için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye zabıtasından gece mesaisi Başkan Orhan; ...
Ciltte oluşan deformasyonlara dikkat
YEREL HABERLER Ciltte oluşan deformasyonlara dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X