Hızlı kilo alıp vermeye dikkat

Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, ilerleyen yaşlarda meme deformitelerinin daha sık görülebileceğini, fakat hızlı gelişim, hormon dengesizliği, genetik asimetriler, ani kilo kaybı gibi nedenlerden dolayı da erken yaşlarda, hatta ergenlik dönemlerinde de memede sarkmalar görülebileceğini söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, meme dokusunun aşağıya doğru yer değiştirmesi durumunda, toparlanmasının, yeniden şekillendirilerek meme altındaki göğüs kaslarına tespit edilmesinin ve yeniden anatomik pozisyona yerleştirilmesi operasyonlarının yapıldığını ifade etti.

Operasyon süresinin yaklaşık olarak 34 saat arasında değiştiğini, en önemli etkenin meme dokusu, cilt kalitesi ve sarkma derecesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sezgin, "Bazen meme dokusu etrafında meme altında ve koltukaltına doğru yağlanma deformitesi olabilir. Operasyonda aynı anda bu yağlar liposuction ile alınır ve meme etrafının da estetiği sağlanmış olur. Bu bölgelerde 3 hafta süre ile özel korse kullanılması gerekir. Meme etrafındaki fazla yağların alınması meme estetiği güzelliğini artırır" dedi.

Op. Dr. Sezgin şöyle konuştu:

"Memenin estetik olarak dikleştirilmesi sağlandıktan sonra uzun yıllar dikliğini muhafaza edebilmesi açısından alttaki kas yapısına tespit edilmesi gerekir. Kilo kaybı gibi durumlarda memenin volüm olarak boşalması, meme dikleştirmede volüm eklenmesini gerektirir. Meme dokusunun şekillendirilip, alt kısımlara uygun meme silikonu konulabilir. 46 hafta sonunda meme etrafında ve meme altında oluşan izler için lazer uygulamaları da yapılabilir."

Göğüs dikleştirmenin yaz aylarında da yapılabildiğini ancak daha çok bahar ve kış aylarında tercih edildiğini ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Mevsimsel olarak yaz aylarında yapılmasında sakınca yoktur, fakat deniz ve güneş kısıtlaması nedeniyle hastalar açısından yaz ayları pek istenmez. Operasyon sonrasında özel bir korse giyilmesi gerekir. Özellikle yaz öncesi tercih edilir. Korselerin dokuması terlemeyi azaltıcı özel yapıdadır. Özel yapısı nedeniyle aslında yaz aylarında da rahatça kullanılabilir. Operasyondan hemen sonra spor yapılmaz meme üzerine yatılmaz. 2 ay süre ile ağır kaldırmaktan ve ağır spor hareketlerinden sakınmak gerekir" diye konuştu.

Op.Dr. Sezgin, meme dikleştirme operasyonlarında ister küçültme yapılsın, ister meme silikonu da eklenmiş olsun yeniden emzirmenin mümkün olduğunu da kaydetti.

ERZURUM 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:47

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