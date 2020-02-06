Oltu Belediyesi Kilit Parke Taşı tesisi kuruyor

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçiminin ardından Büyük Birlik Partisinden Oltu Belediye Başkanı seçilen Necmettin Taşçı geçen süre zarfında yapacakları işleri planlayıp alt yapısını oluşturuyor.

Oltu Belediye Başkanı Taşçı, bu kapsamda Oltu Belediyesi tarafından kurulacak olan Kilit Parke taşı üretim tesisi için Eskişehir’den bir firma ile ön görüşme yaptı. Firma yetkilileri Oltu ya gelerek Kilit parke taşı tesisinin yapılacağı sahayı incelediler. Tesisin teknik bilgilerini Belediye bünyesindeki mühendislerle paylaştılar.

Oltu Belediyesi bünyesinde Kurulacak tesiste günlük 30 bin adet kilit taşı üretilirken bunun yanı sıra Bordür, yağmur oluğu ve kaplama taşı üretilecek. Nisan ayında kurulacak olan tesis Mayıs ayında üretime geçirileceği belirtildi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, “Tesisimizi kurduktan sonra ilçemizi baştan sona yollarını ve sokaklarını yeniden Oltu’ya yakışır bir şekilde yapacağız” dedi.

ERZURUM 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.