ERBİRDER’den öğrencilere karne hediyesi

Erzurumlular Birliği Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda Erzurum’un Pasinler ilçesinde öğrencilere karne hediyelerini dağıttılar.

ERBİRDER derneği her yıl olduğu gibi öğrencileri unutmadılar. Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve muhtarlar eşliğinde yaklaşık 800 öğrenciye karne hediyesi dağıtarak öğrencilerin yüzlerini güldürdüler.

ERBİRDER Başkanı Recai Acar, "Her yıl olduğu gibi Erzurum ve ilçelerinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimize yapmış olduğumuz hediyeleri dağıtmaya başladık. Bugünde Pasinler ilçemizde öğrencilerimizin hediyelerini veriyoruz. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi’ye, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kenan Kaya’ya çok teşekkür ederim" dedi.

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ise, "Bugün burada eğitim ve öğretim gören öğrencilerimize karne hediyesi dağıtan başta ERBİRDER Başkanı Recai Acar olmak üzere dernek yönetim kurulu üyelerini bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı kutlarım" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, "İstanbul’dan Pasinler’e gönül köprüsü kuran değerli hemşerilerimi kutluyorum. Öğrencilerimizi bugün sevindirdiler karne hediyeleriyle yüce Allah’da onları sevindirsin. Bu tür işler Erzurumlular olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiren girişimlerdir" diye konuştu.

Hediyelerini alan öğrenciler ERBİRDER Başkanı Recai Acar ve yönetimine teşekkür ettiler.





