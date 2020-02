Akademisyenlere veri tabanları hakkında eğitim verildi

Atatürk Üniversitesinin en önemli projelerinden biri olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

Web of Science ve InCites eğitim sorumluları Derya Soğuksu ve Erman Karabulut tarafından Atatürk Üniversitesi akademisyenlerine ilgili veri tabanları hakkında eğitim verildi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda Veri Yönetim Ofisi tarafından organize edilen Web of Science ve Incites Veri Tabanları Eğitimine, Veri Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Seçen’in yanı sıra öğretim üyeleri katıldı.

Mavi Salondaki eğitim programında akademisyenlere seslenen Derya Soğuksu, Web of Science indekslerinin akademik literatür dünyasına liderlik eden 250’den fazla fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimler alanında disiplin içeriği ile bir atıf referans taraması sağladığını belirterek; dergiler, konferans bildirileri ve kitapların seçim kriterleri hakkında bilgiler verdi.

Web of Science eğitimi sonunda akademisyenlerin; ilgi alanınızdaki yüksek kaliteli araştırmalar neler? Alanınızdaki araştırmacılar kimler? Kurumlar, dergiler hangileri? Var olan ve potansiyel iş birlikleri nelerdir? İlgi alanınızdaki bilimsel projelere kimler fon sağlıyor? Atıf analizi nasıl yapılır? Atıflar, araştırma konuları ile ilgili güncel eposta uyarılarını nasıl oluşturabilirsiniz? Sorularına yanıt bulabileceklerini söyleyen Soğuksu, verilen eğitimin akademik başarıda oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Fen Fakültesi Orhan Yavuz Konferans Salonundaki diğer bir eğitim faaliyetinde konuşan eğitimci Erman Karabulut, InCites Web of Science Core’un koleksiyon verileri ile hazırlanmış bir araştırma değerlendirme platformu olduğuna dikkat çekerek, bu eğitimin sonunda akademisyenlerin, Atatürk Üniversitesinin verimliliğini analiz etmek, bilimsel çıktıları kıyaslamak ve stratejik iş birliği fırsatlarını keşfetmek gibi alanlarda daha etkin rol oynayacaklarını söyledi.

Öğretim üyelerine temel verileri keşfetme ve veri setleri oluşturma konularında bilgi vererek eğitime başlayan Karabulut, daha sonra araştırma performansı kıyaslamak, araştırma stratejisi tanımlamak, bilimde yeni trendleri izlemek, en etkili araştırma projelerini tespit etmek ve dinamik görseller oluşturarak raporlarla çalışma konularından bahsetti.

