Erzurum’da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

İHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 6 ahır kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken şiddetli fırtına nedeniyle önüne geçilemeyen yangın sebebiyle köy yetkililer tarafından tahliye ediliyor.

Erzurum’da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 6 ahır kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken şiddetli fırtına nedeniyle önüne geçilemeyen yangın sebebiyle köy yetkililer tarafından tahliye ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangından 10 ev ve 6 ahır kül olurken şiddetli fırtına yüzünden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye ediyor.

ERZURUM

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Kanser Günü fotoğraf sergisine vatandaşlar ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Dünya Kanser Günü fotoğraf sergisine vatandaşlar ilgi ...
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
Forum Erzurum’da Sevgililer Günü sürprizleri
YEREL HABERLER Forum Erzurum’da Sevgililer Günü sürprizleri
Akademisyenlere veri tabanları hakkında eğitim verildi
YEREL HABERLER Akademisyenlere veri tabanları hakkında eğitim ...
Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı
YEREL HABERLER Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata ...
ETÜ’de “Mentörlük Uygulaması” toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de “Mentörlük Uygulaması” toplantısı düzenlendi
Köy okuluna yardıma giden Off-Road ekibi yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Köy okuluna yardıma giden Off-Road ekibi yolda mahsur ...
ERBİRDER’den öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER ERBİRDER’den öğrencilere karne hediyesi
Tüp bebek ve infertilite tedavilerinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı?
YEREL HABERLER Tüp bebek ve infertilite tedavilerinde kullanılan ...
Doğum korkusu nedir?
YEREL HABERLER Doğum korkusu nedir?
Mükemmeliyetçi olmak depresyon riskini arttırıyor
YEREL HABERLER Mükemmeliyetçi olmak depresyon riskini arttırıyor
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu Erzurum’da 16 bin 800 hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu Erzurum’da 16 bin ...
Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor
Oltu Belediyesi Kilit Parke Taşı tesisi kuruyor
YEREL HABERLER Oltu Belediyesi Kilit Parke Taşı tesisi kuruyor
Hızlı kilo alıp vermeye dikkat
YEREL HABERLER Hızlı kilo alıp vermeye dikkat
Göz altı morluklarına dikkat
YEREL HABERLER Göz altı morluklarına dikkat
Seçim kavgasına tepkiler büyüyor
YEREL HABERLER Seçim kavgasına tepkiler büyüyor
Diş sıkmak dişleri bitiriyor
YEREL HABERLER Diş sıkmak dişleri bitiriyor
Nadir görülen hastalığına yakalanan Hira bebek için 60 bin euroluk ilaç yurt dışından getirildi Hira bebek abisinin kaderini yaşamadı
YEREL HABERLER Nadir görülen hastalığına yakalanan Hira bebek için ...
Başkan Sekmen Pasinler’de muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Pasinler’de muhtarlarla buluştu
Başkan Sekmen, Necip Bezmiş’i makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen, Necip Bezmiş’i makamında ağırladı
Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ...
Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak kullanınca yandılar
YEREL HABERLER Tinerle temizlik yaparken sigara için çakmak ...
Pasinler Küçük Sanayi Kooperatifinde kura heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Pasinler Küçük Sanayi Kooperatifinde kura heyecanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X